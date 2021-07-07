申訴專員公署去年度收近3萬宗投訴　創歷年新高

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-07-07 13:52

申訴專員公署公布，於2020-21年度內接到共29,814宗投訴，較2019-20年度的19,767宗，增加50.8%，打破歷年的記錄。據該署年報，去年度引致較多投訴的課題，包括政府被指沒有就某個位於政府土地的墳墓採取行動，政府對疫情的處理，以及在疫情中公共服務所受影響。

申訴專員趙慧賢說，疫情之中察覺到，政府及公營機構能有效地向市民大眾傳遞訊息至為重要。（資料圖片）

2020-21年度申訴專員年報今日（7日）發布，過去一個年度接到共29,814宗投訴，打破歷年的記錄，較2019-20年度的19,767宗，增加50.8%。

29,814宗投訴當中約84%，即25,155宗為同類主題投訴的從屬個案，亦創歷來新高，包括有24,340宗關於政府被指沒有就某個位於政府土地的墳墓採取行動，佔整體的97%；另外有208宗投訴指沒有對某個疑屬「集體投資計劃」的項目採取行動；及有175宗投訴指香港電台停播及抽調某些電視節目。

疫情期間，政府容許公務員在家工作，多項非緊急公共服務暫停。（資料圖片）

公署指出，政府對疫情的處理，以及在疫情中公共服務所受影響，亦是引致較多投訴的課題。若豁除同類主題投訴，公署在年度內接到的「一般投訴」，數目跟近年的相若。

在接到的投訴中，有167宗是以全面調查方式終結，當中79宗佔47.3%的結論是「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」。以查訊方式終結的個案有2,480宗，公署在其中357宗佔14.4%，發現所涉部門／機構有缺失或不足之處。此外，公署在年度內完成了9項主動調查。

在年度內，公署完成全面調查及主動調查後，提出合共194項建議。截至今年6月30日，有共172項建議佔88.7%，已獲所涉部門及機構接納並同意落實，其餘22項佔11.3%則尚在考慮中。

政府宣佈，將於3月2日起逐步恢復更多公共服務。（資料圖片）

公署指，以調解方式終結的個案，由2019-20年度的149宗，增至2020-21年度的179宗，佔年度內已跟進並終結個案總數的6.3%。每宗個案的平均處理時間約12天。年度內成功調解的個案中，分別有逾56%在十天內，及逾93%用少於一個月便終結。逾88%交回問卷的投訴人對公署的調解服務給予正面評價。

至於本年度內，公署接到涉及公開資料的投訴共有110宗，數目亦是歷來最高，公署認為數字反映市民對政府開明問責的期望與日俱增。在已終結的136宗涉及公開資料的個案中，公署發現當中58宗佔43%有不足之處。