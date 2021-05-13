申訴署揭露公廁翻新慢　平均等17年　工程延逾百日承建商僅賠54元

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-13 13:23

全港約有808間公廁由食環署管理，當中有610間由外判承辦商提供潔淨服務。申訴專員公署今日（13日）發表調查報告，發現公廁維修的保養工程，有工程曾延誤逾百日，但承建商只需賠償54元。過去亦有延誤工程只須賠償「兩蚊」。 另外，申訴專員公署亦發現，公廁的翻新進度緩慢，每年只有約48間，即每間公廁平均隔約17年才獲翻新一次，建議食環署應定期檢討翻新公廁的優次。

申訴專員公署今日發表兩份調查報告，其中一份與公廁管理及維修有關。（羅君豪攝）

延誤維修工程 賠償額僅兩元

申訴專員公署報告的數據顯示，6年以來的公廁維修保養工程，每年約有逾萬宗，當中有個別工程涉及延誤，最長的延誤日數高達192日。

申訴專員公署批評，建築署對承建商的監管制度需要改進，他們舉例指，有公廁需要更換感應式自動沖廁閥，但工程延誤了125日，最終賠償金額僅54元；至於另一個案，有公廁需要維修天花等，但延誤了16日後。賠償金額只須2元。

申訴專員趙慧賢指，上述工程的金額較低，故賠償金額甚低，而工程延誤亦令設施未能開放，對使用者構成不便。她說，雖然有關賠額金額是根據現有的標準方法計算出來，但阻嚇性甚低，未能反映延誤問題的嚴重性，故建議檢視提高施工令罰則的可行性。

申訴專員公署調查發現，公廁的翻新進度緩慢。（資料圖片）

15個公廁每天有逾3,000人使用

此外，根據指引，若公廁每天使用率達300人次或以上，食環署會界定為「高使用率公廁」，並要求外判承辦商安排「廁所事務員」長駐。不過，申訴專員公署發現相關準則欠妥善。

公署解釋，現時「高使用率公廁」共248間，佔總數31%。不過，當中有101間的使用率達每天1,000人次或以上，亦有15間公廁每天有逾3,000人使用。公署認為，在維修保養、翻新等方面，若把上述248間使用率當作同一標準看待，做法並不合理。 公署又批評，食環署以往沒有就公廁的投訴作出整合統計和分析。

申訴專員公署指，有101間公廁的使用率達每天1,000人次或以上，亦有15間公廁每天有逾3,000人使用。（資料圖片／梁鵬威攝）

元朗康景街公廁濕滑有垃圾

此外，申訴專員公署巡查了港九新界公廁的情況，其中位於元朗康景街公廁，公署形容，該址鄰近住宅及商店，且每日使用人次多於3,000人，但卻收到與清潔衛生有關的投訴，公廁不單設施殘舊，廁格及公廁地面濕滑，地面亦有垃圾。