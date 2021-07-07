港鐵連續兩年凍薪　工會提早離開薪酬會議抗議　斥打擊員工士氣

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-07 17:00

新冠肺炎疫情影響下，運輸行業大受影響，去年港鐵亦全體員工凍薪。香港鐵路工會聯合會今日（7日）表示，港鐵已通知決定繼續凍結所有基本薪金及所有津貼，變相連續兩年凍薪，嚴重打擊同事士氣，在通脹下即變相減薪，影響1.5萬個家庭的生計。

香港鐵路工會聯合會提早離場。（黃偉倫攝)

港鐵向工會宣布今年凍薪，所有同事的基本薪金及津貼維持不變。港鐵將會按員工的工作表現發放3款獎金，工作表現評分為「3」或以上的員工，總計可獲發介乎1至2.02基本月薪的獎金，惟較去年最少可領1.4個月獎金為少。

工作表現獲評為「5」或「4」員工，可獲發相等於三分二月薪或三分之一月薪的工作表現獎，獎金比例如去年一樣；至於去年相等於1.1個月薪的酌情特別獎金，今年卻「縮水」至半個月薪金，員工的工作評分需要有「3」或以上才能取得。

港鐵今年提供一次性特別獎金，向評分為「3」或以上的員工發放0.5至0.85基本月薪的奬金。

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香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，港鐵的薪酬會議仍未結束，但工會強烈不滿，決定提早離場抗議。工會之後在港鐵九龍灣總部外高叫口號，「公司扮無知，員工無年資」、「正視員工辛勞，給予合理回報。」

林偉強：凍薪影響1.5萬個家庭

林偉強表示，工會一直要求本年度加薪不應低於通脹，並改善職級架構，然而管理層漠視工會訴求，對此感到失望。他表示，去年港鐵在過百億元盈利下，違反加薪機制凍薪，已令同事士氣低落；今年雖然錄得虧損，但經濟逐漸復甦，5月份的客量達1.17億人次，創疫情下新高，而且屯馬線通車亦令同事工作量有增無減，今年再度凍薪會進一步打擊同事士氣。

林偉強又稱，港鐵不設薪級機制，在通脹下，凍薪即變相減薪，全體基層同事需養家活口，現時要節衣縮食，凍薪影響1.5萬個家庭。他又批評，在現時薪酬機制下，舊有員工與新入職員工的薪酬相差不遠，促在薪酬機制考慮員工年資。

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今年港鐵仍有向員工發獎金，不過林偉強批評金額少於去年，而且強調獎金不能代替底替底薪的加幅，否則員工每每只會領取相同的月薪。

工會或發起工業行動 將約見陳帆

對於會否採取工業行動，林偉強表示，會先約見運輸及房屋局局陳帆，表達薪酬問題。他表示，現時社會百廢待興，正逐漸復甦，明白行動或會影響市民，但如果未有合理回應，強調不排除採取任何行動。

香港鐵路總工會亦發聲明，對港鐵本年度凍薪感失望及不滿，認為兩年凍薪弱化同事抵𣫡通脹加劇帶來影響的能力，強烈要求經濟復甦、乘客量回升後，增補薪酬加幅。

去年7月港鐵在公布薪酬調整前夕發出盈警，預計上半年錄得4億元虧損，最終港鐵表示，考慮到市場環境及公司業務前景，決定所有員工凍薪。不過當時港鐵亦稱，為感謝員工在公眾活動和疫情期間保持堅毅和努力不懈，董事局行使特別酌情權，額外發放特別獎金。

港鐵表示，全球疫情持續，受乘客量下跌、遊客銳減及租金減免的影響，公司經常性業務錄得整體虧損，在考慮宏觀經濟環境和業務前景等因素後，決定全體員工凍薪。港鐵感謝員工盡心盡力，會向表現優秀的非經理級員工發放獎金，平衡對員工的表現和貢獻的肯定，指會繼續與員工代表及工會保持緊密溝通。