港鐵5月客量1.17億人次創疫情下新高　工會要求加薪幅度高於通脹

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-05 18:46

新冠肺炎疫情影響下，運輸行業大受影響，去年港鐵亦全體員工凍薪。香港鐵路工會聯合會今日（5日）表示，隨着屯馬線通車，各部門的工作量有增無減，而且疫情放緩下，客量亦持續上升，如港鐵未能提供令滿意的加薪幅度，更打擊員工士氣，要求薪酬調整不低於通脹。

翻查資料，港鐵5月份的乘客量達1.17億人次，為疫情去年1月爆發以來最高。

▼6.27屯馬線全線通車情況▼

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港鐵將於周三（7日）宣佈2021-2022年度的薪酬調整方案，工聯會屬下的香港鐵路工會聯合會今日表示，傳聞今年薪酬調整並不樂觀，不少同事表示十分擔心。工會續指，受疫情衝擊，港鐵業績受影響，去年全體員工凍薪，假如董事局決定連續兩年凍薪，員工面臨沉重的生活壓力，背後影響一萬多個家庭生計。

指屯馬線通車增工作量

工會表示，隨着疫情穩定，經濟將逐步復蘇，乘客量亦持續上升，再加上屯馬線通車，各部門員工的工作量有增無減，港鐵如未能提供令人滿意的加薪幅度，將更加打擊員工士氣。工會表示，港鐵薪酬不設薪階點，在通脹下，凍薪即減薪，要求薪酬調整不低於通脹；而且由於疫情下工作量大增，要求港鐵繼續發放特別獎金。

翻查資料，港鐵5月份的客流量達到1.17億人次，按月多約600萬人次，平均每日約380萬人次，當中周日平均量達約414萬人次。本港新冠肺炎疫情於2020年1月底爆發，當月港鐵客流量為1.16億人次，之後逾一年半以來，客量都未曾達相關水平，換言之，即5月份創下疫情以來的最高客量。

去年7月港鐵在公布薪酬調整前夕發出盈警，預計上半年錄得4億元虧損，最終港鐵表示，考慮到市場環境及公司業務前景，決定所有員工凍薪。不過當時港鐵亦稱，為感謝員工在公眾活動和疫情期間保持堅毅和努力不懈，董事局行使特別酌情權，額外發放特別獎金。