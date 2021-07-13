迪士尼樂園「女畫師」構建一石一木　為童話世界添色彩：要靠熱誠

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-13 07:00

對不少人而言，迪士尼樂園就是一個忘憂的童話世界。原來這個奇妙國度，仍然難逃「現實」，一樣要面對挑戰。小如石頭木塊，大至城堡小鎮，為應付氣候等環境挑戰，每樣材料都要先細心挑選物料及顏色。單是一個城堡，當中可能已涉及超過100種顏色，何時使用光漆、噴槍或海棉，全是一門學問。 華特迪士尼幻想工程（亞洲）公司的首席藝術總監馬可儀，與她的團隊就如樂園的「畫師」，為樂園抹上繽紛色彩。她以女性身份加入建造業，應用不同的上色技巧，將樂園化身幻想世界，更成為建造業議會的「建造業傑出青年」的得獎者之一。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）公司的首席藝術總監馬可儀（左）利用不同上色技巧，營造假山、假石等，使設計真實呈現在樂園中。（王潔恩攝）

原來，迪士尼出現的一樹一木，眼見的未必是「真實」。馬可儀解釋，木材若要保養得好，在香港其實極具挑戰性，「要保養得靚、唔會發霉，其實係好難嘅事，因為香港係亞熱帶氣候，仲要係室外，木會變得不耐用。」

除了木材外，園內的石頭亦絕不簡單。迪士尼如童話世界，石頭設計都較夢幻，故現實難以輕易找到，以新城堡為例，昔日舊城堡護城牆是灰色，但現時已變成黃色，她笑言：「可以係邊到搵呢？係咪真係要喺美國黃石公園搵？」

泰山樹屋亦採用玻璃纖維仿製

因此，為防日後損壞時難以修補，園內不少都是「仿石仿木」，就連泰山的巨型「樹屋」，都是用玻璃纖維仿製。

當初香港迪士尼樂園製作新城堡前，每種物料都要先測試至少一年，以確保可承受環境挑戰。（資料圖片/龔嘉盛攝）

新舊城堡「無縫交接」

不過，要找到合適材質及顏色，再選擇合適上色的方法，其實並不容易，「唔同物料嘅反光程度、光澤程度，例如太陽下、近樹、近水龍頭等都不同，所有嘢都要考量。」

而剛啟用的新城堡，當初製作時亦歷盡艱辛，每種物料都要先測試至少一年，把它們放在附近環境接受風化，直至落成時，前後已花費4年。馬可儀說，由於新城堡是加建，故必須要確保每個組件都能與舊部份融合，最終成果完美「無縫交接」，猶如一幢真建築，「好多人問究竟上唔上到去，其實係上唔到。」

除了香港迪士尼外，她亦有份為上海迪士尼「添彩衣」，教導廠房如何上色，「例如幾時用光漆、幾時噴染，幾時用噴槍、幾時用海棉。」她表示，其實有不少女性入行，若有藝術背景，甚至喜愛化妝，她們都較容易上手，又透露現時越來越多女性就讀油漆課程。

現時馬可儀仍會親手為樂園的設施油漆上色。（建造業議會提供）

讀藝術但投身建築業

「本身想做文青！」馬可儀笑言，自小已熱愛畫畫，並在演藝學院主修舞台設計。不過，後來卻投身建造業，現時更擔任迪士尼的首席藝術總監，將藝術融入在建築內，「迪士尼本身就係一個大型舞台…但質量要求比舞台設計更高。」

她笑言，自己並非工程出身，故對她而言，每個項目都是巨大挑戰，但自己卻「坐唔定」，很怕整天坐在辦公室內。就算昔日未畢業時，晚上已為樂園做彩繪修補，直至現在，她仍會親身為樂園設施油漆上色，「好多時真係靠熱誠去行。」

樂園內的泰山的巨型「樹屋」以玻璃纖維仿製。（香港迪士尼樂園網站）

多女性入行但「長做」不多

馬可儀坦言，這行業一向多女性入行，但由於講求體力勞動，例如要上棚架、升降台等，故做得長的卻不多，過去曾有另一女性與她同期工作，但後來已「頂唔順」，重回文職工作。

不過，作為一名女性，落到工地後，難免曾被人輕視，「可能有人會覺得『你識咩呀』。」但見證著作品誕生的過程，一眾男師傅開始會心生尊重，「後尾反而會好照顧啲女仔。」

新城堡華麗繽紛，顏色層層漸變，為無數人帶來歡樂，亦是指定「打卡位」，「大家對我哋團隊嘅嘢有感覺，對我嚟講係原動力。」

建築師何力治成為第二屆的「建造業傑出青年」，他專門為本地舊建築物加入新科技，包括引入環保節能、數據分析等。（建造業議會提供）

著重智慧城市 改造舊建築物

至於建築師何力治，亦獲得「建造業傑出青年」的得獎者，他專門為舊建築物引入新技術，例如環保節能、數據搜集等。他表示，新科技可將物業管理等的數據放在軟件平台內，通過自動化或數據化，不單可提供資料予業主或租客，更可透過自動調節省電，「例如商場同辦公室嘅中央冷氣…整體冷氣費可以3個月內慳10至15%。」

何力治強調，新大廈都著重綠色認證、建築訊息模型（BIM）等，不過，他發現建築團隊與管理者卻是「兩種人」。他舉例，太古坊附近有一幢早在10多年落成的建築，並用巨額建立BIM模型，一日可提供3,000萬個數據，包括空氣、噪音、用電等。不過，老闆多年後發現，物業管理團隊根本無看過相關數據。

他認為，除了應提高物管、營運者的技術水平等，亦可提供軟件平台，讓他們可容易參考。