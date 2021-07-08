保險經紀疑為謀財殺父　被捕後稱爭執下用刀捅父　卻與法證不符

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-08 21:28

保險經紀疑因欠債向父借錢期間把父殺死，之後更把其屍體棄於華富邨對出海面，並在轉走父親戶口內約20萬元後，潛逃至台灣。惟其父的屍體不久後被發現，警方通知他時，被告情緒激動並稱因父拒借錢，二人爭執下用刀把父捅死。惟法醫不但發現其父體無反抗傷勢，並在其血液內驗出酒及安眠藥，認為其父遇襲並不清醒。經紀否認謀殺，案件今(8日)在高等法院開審。

被告黎謹友，28歲，被控於2018年12月4日，謀殺黎金福（65歲）。

控方開案陳詞指，黎父案發時居於屯門寶田邨某單位，被告曾居於華富邨華樂樓，之後搬出，案發時被告胞妹居於該處。

用父親提款卡多次提款及轉賑

於2018年12月4日早上，被告和父親到屯門一間快餐店見面。早上11時許，兩人到其父於屯門寶田邨單位，被告中午近1時離開，之後多次往返回單位，並聯絡GoGoVan司機，要求由屯門送貨至薄扶林，並要求司機於翌日才送貨。此外，被告又用黎父的提款卡，到銀行提款2萬元，和把5萬元轉帳至一名黃姓人士的戶口。

拿勞力士手錶典當

翌日早上11時許，GoGoVan司機到達屯門寶田邨，被告把一個白色膠箱運至貨車，期間司機按被告要求，幫手搬箱。貨車於11時許扺達華富邨華樂樓，被告把膠箱運入華樂樓。同日下午，被告把一隻勞力士手錶典當，獲8000元。他又再到銀行，用其父的提款卡提款2萬元，和把5萬元轉帳至一名黃姓人士戶口。

處理屍體後即飛往台灣

此外，被告於當晚晚上至翌日凌晨期間，被閉路電視拍到他先後帶著白色箱和行李箱走向瀑布灣道，他返回華樂樓時，已沒有帶著白色箱和行李箱。

控方指被告於12月6日早上7時許，載着黎父屍體的紅白藍膠袋，被人發現在瀑布灣道外海面漂浮。消防員把屍體帶上岸，當時黎父已沒有呼吸，及後宣告不治。此外，被告同日再到銀行，用黎父的提款卡提款2萬元，以及把4.3萬元轉帳至一黃姓人士戶口，然後坐飛機到台灣。

自首後稱一時錯手殺父

警方接手調查後，致電被告通知其父的死訊。被告通話中情緒激動，承認殺死父親，並於同晚返港，在機場被捕。他警誡下稱：「我本來想同我阿爸借錢，但佢唔借仲講粗口鬧我及郁手打我，我一時錯手，用刀插左佢幾下，我都唔想咁樣既。」

被告在錄影會面稱，案發時在他替父親按摩，期間問父借款，兩人因此爭執，並互相推撞。被告在袋中取刀，捅父三次。他又承認拿取了父親戶口內的款項，以償還高利貸欠債。

法醫指黎父雙手無反抗跡像

法醫指，黎父頸部和身體有刀傷，但指頸部的六個刀傷為致命傷勢。此外，黎父血液內驗出酒精和安眠藥，法醫指，黎父的雙手無反抗跡像，認為他案發時不清醒。控方亦指辯方所指的自衞及受挑釁下殺人的說法不成立。

案件編號：HCCC52/2020