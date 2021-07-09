疫苗抽獎｜嘉民送60萬Tesla、1.5萬元維他奶禮券　下周二開放登記

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-09 13:39

商界響應疫苗接種的抽獎不斷，嘉民集團宣佈，為響應香港特別行政區政府的新冠疫苗接種計劃，獎品總值100萬港元的#goodshot抽獎活動，頭獎為價值超過60萬元的Tesla Model 3 Long Range電動車，抽獎市民亦有機會獲15,000元 維他奶現金券 ，

8月31日或之前已接種新冠疫苗的18歲或以上香港居民參加抽獎，參加者於7月13日（下周二）早上10時至9月2日晚上11時59分於網上登記。

嘉民集團為響應香港特別行政區政府的新冠疫苗接種計劃，頭獎為價值超過60萬元的Tesla Model 3 Long Range電動車。（嘉民集團提供相片）

抽獎一共有30名得獎項目，頭獎為逾60萬港元的Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，其餘為集團向旗下物業客戶採購的豐富獎品。參加者可於2021年7月13日早上10時至9月2日晚上11時59分。

▼獎品一覽▼

（嘉民集團）

獎品包括價值藉此實踐集團推動可持續發展的承諾，以及其他是次活動將抽出30名得獎者前往 #goodshot抽獎網站進行登記，得獎者將於2021年9月3日隨機抽出。抽獎結果將於2021年9月10日在#goodshot抽獎網站公佈及刊登於英文虎報及星島日報，或#goodshot抽獎活動專員將以登記時提供的聯絡資料透過電郵、電話及短訊方式個別通知所有得獎者。

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+ 5 + 5 + 5

▼部分機構疫苗假期安排▼

得獎者須出示香港身份證正本及香港特別行政區政府衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，以證明其符合資格。所有得獎者必須於2021年10月31日前領取獎品。根據獎品名單，其餘獎品包括20,000元連卡佛現金券、15,000元華御結現金券、15,000元維他奶現金券及10,000元美心飲食現金券等。