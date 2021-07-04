疫苗抽獎｜華懋送酒店住宿及全年酒店自助晚餐　周一9時起可報名

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-04 20:15

政府近月連番「谷針」，商界亦接連推出大抽獎響應，鼓勵市民接種新冠疫苗。已故女首富龔如心的華懋集團亦有推出大抽獎，獎品包括如心酒店全年自助晚餐、如心酒店豪華套房Staycation一晚、1,000元現金券等，獎品總值2,160萬元，市民明早（5日，星期一）9時起可登記參與抽獎。

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如心酒店豪華套房Staycation名額500個

華懋集團表示，凡於今年8月31日前滿18歲，又已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，均可參加是次大抽獎。合資格人士可於明早９時，登入報名網站華懋集團疫苗大抽獎（luckydraw.chinachemgroup.com）報名（刊出時仍未能進入）。

獎品方面，一共設5項，包括：名額50個的如心酒店全年自助晚餐；全年家庭 (四人) 電影通行證 (適用於華懋旗下戲院)，名額100個；如心酒店豪華套房Staycation一晚，連雙人早餐及自助晚餐，名額500個；1,000港元現金券 (適用於華懋集團旗下商場)，名額1,000個；以及如心酒店標準客房Staycation一晚，連雙人早餐及自助晚餐，名額2,000個。華懋集團指，獎品總值2,160萬元。

▼總商會抽獎活動將送出總值約2,000萬元獎品▼

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華懋集團疫苗大抽獎的獎品（華懋集團圖片）

9月1日中午12時截止報名

華懋集團指，參加者必須於今年9月1日中午12時之前，透過大抽獎網站登記及遞交申請。得獎者會以隨機形式，於今年9月8日，透過外聘服務供應商羅兵咸永道會計師事務設計的系統抽出，得獎結果將於9月17日在大抽獎網站公佈，並於同日刊登於《am730》及《英文虎報》，所有得獎者亦會獲個別通知。

查詢熱線：3460 8877；查詢電郵：luckydraw@chinachemgroup.com