楊明不小心駕駛案　控方反對楊推翻認罪決定　指官批准亦屬錯

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-09 13:31

藝人楊明去年8月駕其平治在山頂馬己仙峽道撞壆失事，他原本承認了不小心駕駛罪，裁判官判刑前稱要把楊還押索取報告，當時代表楊的資深大律師清洪突稱，因他給了楊錯誤指示，要求撤銷楊的認罪答辯並獲准。案件押後至今天再提訊，控方要求裁判官覆核他批准楊推翻認罪的決定，並強調答辯是嚴肅的程序，認為裁判官准他推翻認罪決定屬錯誤。

楊原被控3罪

被告林明樂（39歲，楊明的原名）於2020年8月於馬己仙峽道發生的交通意外而被控，楊否認拒絕提供血液樣本作酒精測試罪，但承認不小心駕駛，及車窗玻璃光度不足等3罪名。

官稱需還押後突改變決定

裁判官在今年3月裁定楊拒提供血液樣本的罪名不成立，在處理其不小心駕駛罪時，指楊的駕駛態度及技術有問題，決定要先將楊還押並索取報告，而楊在這情況下，當時代表他的資深大律師清洪，突自稱給了楊錯誤的指示，令楊誤以為不會被還柙或判監，故代表楊推翻他原本的認罪決定，亦不再代表楊。其申請亦獲鄧官批准。

楊明由認罪至推翻決定的經過。(詳見下圖)

控方強調答辯是嚴肅程序不能輕易更改

主控官萬德豪稱，控方反對上次代表楊的律師所推翻認罪的申請，亦認為法庭批准申請是錯誤的，重申答辯是嚴肅程序，法庭甚少准許被告更改是否認罪，又強調不會撤回覆核申請，因已啟動相關法律程序，而且被告本身亦不應改變認罪的答辯。

辯方認為控方應撤回申請

楊今天改聘辯方資深大律師許紹鼎代表，許建議控方撤回申請，否則裁判官需要考慮如何折衷處理，包括裁定推翻認罪是否正確等。

案件押後再繼續爭辯。

案件編號：ESCC2365/2020

事發經過。(詳看下圖)