新冠肺炎｜荷蘭抵港男確診　帶L452R變種病毒　韓亞航空禁飛14日

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-09 16:16

本港今日（9日）新增1宗新冠肺炎確診個案，為一名18歲男子，從荷蘭抵港，列為輸入個案。衞生署指，他帶有L452R變種病毒株。今日有少於5宗初步確診。 此外，衞生署公布由於韓亞航空營運的OZ721航班有一名乘客確診，另有一人未能符合第599H章指明的條件，衞生署遂引用該規例，禁止韓亞航空營運的客機在未來14天從首爾着陸香港。

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患者華美達海景酒店檢疫期間確診

衞生署衞生防護中心公布，今日新增的確診個案（編號：11950）為一名18歲男子，從荷蘭抵港，居於西營盤華美達海景酒店，他沒有病徵。衞生署指，他於7月5日乘坐卡塔爾航空QR818航班抵港，於檢疫期內確診。他帶有L452R變種病毒株。

此外，由於韓亞航空營運於7月6日由韓國首爾飛抵香港的航班（OZ721）有一名乘客經抵港檢測而確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止韓亞航空營運的客機在7月10日至23日期間從首爾着陸香港。

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