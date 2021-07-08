新冠肺炎・7.8｜高逸華軒有住戶確診　消息：疑復陽個案

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 朱海棋 梁煥敏 黃詠榆 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-08 23:39

新冠肺炎疫情趨平穩，今日（8日）新增3宗輸入個案，患者分別由俄羅斯、菲律賓及英國抵港。衞生署昨收到澳洲衞生當局通報一宗於澳洲確診涉及Delta變異病毒株的個案，確診男病人6月26日離港移民，6月29日在當地確診。 港府昨晚對其離港前居住的大角咀中美樓進行封區檢測。截至今日凌晨一時，約1,200名居民接受檢測，沒有發現確診個案。「受限區域」內有約570戶，當中約100戶沒人應門。

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【23:40】食物及衞生局周三（8日）深夜公布強制檢測公告，共有9個地方上榜。一宗曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，亦曾身處九龍塘又一城地下高層戲院 Festival Grand Cinema，以及荃灣海灣花園購物商城海王潮樓，相關處所要強制檢測。

另外，黃大仙大成街聖公會基德小學爆發呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，該學校的指明級別亦被納入今日的強制檢測公告。

強制檢測｜基德小學上榜 變種病毒患者曾到又一城戲院

【22:02】政府公布，截至晚上8時，有35,300名市民接種第一劑疫苗，另有28,200人接種第二劑疫苗。至今已有2,509,200名市民接種第一劑疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時共有打針後需送院的個案，情況穩定，其中七人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

新冠疫苗｜6.35萬人打針單日第三高 周三10人接種後因副作用送院

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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高逸華軒位於香港島堅尼地城新海旁28號，是單幢服務式住宅，共有476個單位。（資料圖片）

【21:57】堅尼地城高逸華軒管理處發通告，指今日下午收到衞生防護中心通知，稱一位住戶確診感染新冠肺炎。

據了解，該名住戶早前曾在海外確診並已康復，相信很可能是復陽個案。

堅尼地城高逸華軒住戶中招 據悉患者曾於海外確診 料屬復陽個案

福利物業管理有限公司發通告指，高逸華軒一名住戶初步確診，管理處已立即安排清潔承辦商進行徹底消毒。（受訪者提供）

▼7月7日強制檢測名單▼

▼7.7大角咀中美樓封區檢測▼

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【16:10】醫院管理局發言人表示，截至今日上午9時，過去24小時共有5名確診病人（個案編號：11860、11893、11904、11907、11918）出院，至今共有11,648名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用607間負壓病房，合共1,089張負壓病床，現時共有52名確診病人，分別於12間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘51人情況穩定。

抵澳港男確診 衞生防護中心稱：若證家人無傳播 港或非感染源頭

【15:07】一名52歲男子上月26日啟程移民澳洲，29日在當地確診感染Delta變種病毒。衞生署衞生防護中心總監林文健今日出席電台節目時表示，該個案離港前涉及許多歡送活動，推算潛伏期到過的地點達14個，並已納入強制檢測公告名單。



林文健續指，患者在港家人已送往檢疫，目前檢測結果呈陰性，若然證實非家庭傳播，則可推斷香港不屬感染源頭。

變種病毒Delta盛行 科興防範力惹疑 專家料接種者補針有兩選擇

【14:54】印尼有數十名醫護注射科興疫苗後，仍然染疫離世，惹起科興未能對抗變種病毒Delta之聲。新加坡就發出第一炮，表明因目前未有足夠醫學或科學數據，確保科興疫苗能有效防範Delta變種病毒，接種科興疫苗的國民，不計作已接種人口。



港府疫苗專家顧問孔繁毅稱，有待科興疫苗推出新版更可應對Delta的疫苗，補打一針；或者於今年或明年初，補打一針復必泰疫苗。另有醫生稱，科興疫苗其實對Delta的保護率不差，對嚴重病徵仍有一定保護作用。

新冠肺炎｜今增三宗確診全屬輸入 15歲英國返港男生染變種病毒

【14:21】衞生署衞生防護中心公布，截至7月8日零時，本港新增3宗確診個案，至今本港個案累計11,949宗確診。新增個案均為輸入個案，涉及3名15歲至51歲男子，分別由俄羅斯、菲律賓及英國抵港。過去14天（6月24日至7月7日）本港累計報告47宗個案，包括44宗輸入個案和3宗與輸入個案有流行病學關連個案。

新加坡拒認科興 市民如常到接種中心打針︰已預計要「補針」

【13:44】新加坡政府日前表示，不會將接種中國科興新冠疫苗的人，計入官方疫苗接種人數。今日（8日）提供科興疫苗的官涌體育館疫苗接種中心，依然有不少市民前往打針。



不過部分人對新加坡最新消息不知情，有已完成接種兩劑科興的市民表示，因要前往內地選擇打科興，本身對科興不太有信心，坦言若一早知道新加坡消息或會取消預約。不過，亦有市民稱復必泰的副作用較大，因未有打算出境故仍會選擇科興，而所有疫苗的效用均有期限，已預料日後需要「補針」。

新冠疫苗｜運輸署鼓勵的士小巴業打針 7月15日起為司機免費驗身

【12:58】為鼓勵公共交通業界接種新冠肺炎疫苗，運輸署今日公布，將於下周四（15日）至8月14日期間，為的士及公共小巴司機提供一次身體檢查服務，讓他們了解自己的身體狀況，以助考慮是否適合接種疫苗。運輸署強調，檢查屬自願性質，費用全免，服務名額有限，先到先得。

【12:40】消息指，今日本港未有源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

封區強檢｜大角咀中美樓解封無人確診 7人違強檢令共罰3.5萬元

【11:55】一名早前移民澳洲的港人，抵達澳洲後確診新冠肺炎，且涉Delta變種病毒。該人士移民前居住在大角咀中美樓，涉事大廈須封區強制檢測。政府今日（8日）表示，早上完成圍封檢測行動後，隨即執法，確認相關人士的陰性檢測證明，共檢查約680名受檢人士的報告，發現有7人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元及發出強制檢測令。

張宇人：料飲食業半年可吸200億元消費券生意 助生意增長5%至8%

【10:14】疫情下社交距離措施持續，飲食業界發起由下周四（15日）起至8月31日，推岀「7月7折」優惠活動。牽頭的立法會飲食界議員張宇人今日（8日）於港台節目《千禧年代》中表示，活動網站顯示有超過500間餐廳響應，而實際上仍有餐廳陸續加入，相信會有過千間餐廳於下周的活動開始時參與其中。

張宇人預計，政府以350億元推行電子消費券，飲食業界將可吸納其中的150億至200億元，以半年消費期限計，每月會多超過20億元生意，相當於業界的5%至8%生意。

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新冠疫苗｜復必泰可存於藥物雪櫃 劉澤星：正商討9月後診所接種

【09:55】疫苗接種計劃由二月至今，已有超過247萬市民接種，近日接種的人數有所增加，每日平均有約5萬人，到不同的接種中心或處所打針。港府早前表示，將於9月關閉部分疫苗接種中心，市民擔心將不能接種復必泰疫苗。



新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（8日）於港台節目《千禧年代》中表示，歐洲等地已確認，未稀釋的復必泰疫苗可於一般藥物雪櫃、即攝氏2至8度儲存一個月，專家小組與港府正研究，9月後安排市民到私家診所接種的可能性，相信會於短時間內有結果及公布。

圍封檢測｜大角咀中美樓完成強檢 1200居民接受檢測 無人確診

【07:10】一名早前移民澳洲的港人抵澳洲後確診新冠肺炎，且涉Delta變種病毒。該人士移民前居住在大角咀，所在大廈須強制檢測。



政府清晨發聲明，指已完成大角咀指明「受限區域」（即油尖旺大角咀道149-157號中美樓）強制檢測行動，截至凌晨一時，約1200名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約570戶，約100戶沒人應門。

強制檢測｜15地納強檢通告 移民澳洲後確診男子曾踏足14處

【00:10】再來離港居民在外國確診，一名52歲男子上月26日啟程移民澳洲，到29日確診並帶Delta變異病毒株。港府周三晚（7日）對他離港前的住所進行封區檢測，他工作的葵涌九龍貿易中心1座21樓亦被納入強檢名單，而他在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。



食物及衞生局周三深夜公布強制檢測公告，共有15個地方上榜，14個涉移民澳洲男子，當中多達10處為食肆，由平民大排檔至高級扒房都有，包括灣仔 Wooloomooloo Steakhouse、旺角朗豪坊火車頭越南餐室、K11 Musea鏞鏞．藝嚐館、以及石硤尾大排檔愛文生等，疑以搞歡送聚餐。在指定時間曾在場人士，須於本周五（9日）或之前前往檢測，由於涉及變種病毒株，已打兩劑疫苗人士也要強檢。

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昨日總覽：新冠肺炎・7.7｜移民澳洲男抵步後確診帶Delta病毒 曾到14處強檢

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