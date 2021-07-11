確診機場搬運工曾幫襯　深水埗英姐髮型屋照營業　街坊：早知唔嚟

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-07-11 19:31

50歲機場停機坪搬運工今（11日）證實確診，並驗出L452R變種病毒，連續33日本地「零確診」斷纜。衞生署衞生防護中心公布，患者曾於前日（9日）到訪深水埗英姐髮型屋剪髮，記者於下午到場視察，髮型屋仍如常營業，且生意不俗，短短約45分鐘內已有5至6人光顧。有街坊得悉有顧客感染即時轉身離開，亦有顧客坦言擔心，「早知唔嚟住。」

位於深水埗九江街132號的英姐髮型屋，今日照常營業，有顧客排隊，亦有男士帶同幼子剪髮，有顧客在店外等侯期間，脱下口罩吸煙。（陳淑霞攝）

位於深水埗九江街132號的英姐髮型屋，今日照常營業，不時見到有顧客排隊等候，亦有男士帶同幼子剪髮，有顧客在店外等侯期間，脱下口罩吸煙，記者到訪期間，只有一位髮型師掛單。店內陳設簡單，有三個剪髮座位，亦設洗髮設施，大部分幫襯的客人均坐在同一位置。

根據價目表，單剪僅25元，洗剪吹則盛惠50元，據街坊指，附近亦有同類型的平價髮型屋，但英姐髮型屋較受歡迎，於附近上班的曾先生（化名）表示，已幫襯一年多，「平靚正，25蚊就剪到一個髮。」他又指，自己已預約明天打針，「而家未有保護，都係去第二度幫襯。」記者向其展示新聞詳情，曾先生得悉確診者是兩天前到訪，則回心轉意，繼續等侯，「哦！咁就無咁驚。」另一未有打針、60多歲的女士聞言則表示擔心受到感染，轉身離開。

確診者曾於上周五（9日）到訪深水埗英姐髮型屋剪髮，記者於下午到場視察，髮型屋仍如常營業，且生意不俗，短短約45分鐘內已有5至6人光顧。（陳淑霞攝）

於機場三跑地盤工作的黃先生今日帶同兒子到場剪髮，「幫襯開，同埋佢剪得好有心機。」他又指，事前不知道有確診者曾經幫襯，「如果唔係都會唔嚟住。」黃先生續指，會回家為兒子徹底洗澡，由於自己早前僅接種首針，未有足夠防禦力，「唯有勤啲洗手。」

店員對店內曾有確診者到訪則感到擔心，由於未知道確診者上周五實際到訪時間，暫未知悉曾否為其剪髮，「我係替工嚟㗎，唔係日日都嚟。」該店員苦笑道，「又會咁好彩嘅」，又直言會前往檢測，以保安心。

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