停機坪搬運工確診　曾到深水埗剪頭髮　黃大仙銀咖哩等食肆須檢測

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-11 17:20

在機場擔任搬運工的50歲男子今日（11日）確診，並帶有L452R變異病毒株，列為源頭不明個案，令連續33日本地「零確診」斷纜。他居住的黃大仙金鳳街1-3號昨晚（10日）被圍封，全幢住戶須接受強制檢測，暫未發現其他確診個案。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該患者主要在飛機底搬運行李及貨物上落，多數屬貨機，亦涉及部分客機。他在潛伏期曾到訪多間食肆及海洋公園，亦曾到深水埗剪頭髮，估計單是機場須接受強制檢測人士已涉及數萬人。

▼7月10日，黃大仙封區檢測▼

截至今日凌晨零時，本港過去24小時新增1宗確診個案，涉及一名50歲男子，沒有病徵，7月1日接種首劑復必泰疫苗，與朋友同住黃大仙金鳳街1-3號的「一劏三」的單位。

他在機場任停機坪搬運工人，在禁區60號工作，主要在飛機底搬運行李及貨物上落，與機组人員及乘客沒有直接接觸及交流，也有使用休息室。他昨日是最後上班日，在6月24日的強制檢測呈陰性，但7月9日檢測發現初步確診，CT值達19，與早前確診的27歲機場男地勤（第11,902宗個案）並不認識。

患者在潛伏期曾到訪多處，包括6月26日及7月4日到訪新光中心「爭鮮迴轉壽司」、6月25日黃大仙銀鳳街8號「大家食」、6月26日到訪海洋公園、6月29日到訪黃大仙環鳳街52號地鋪「錦尚甜」、7月2日到訪廣源廣場的「一葉小廚」、7月8日到訪黃大仙中心南館「銀咖哩」、7月9日到訪沙田廣源廣場的「麥當勞」、黃大仙中心南館地下「美心MX」，同日到訪深水埗九江街「英姐髮型屋」剪頭髮，上述地方會納入強制檢測名單。

張竹君表示，由於這是近期第二宗機場感染個案，懷疑是否有隱形傳播，加上接觸外來乘客多，近期亦有出現輸入個案，故界定機場員工為高風險，故所有在6月20日至7月10日曾在機場工作人士需要接受強制檢測，估計涉及數萬人。

她又指，目前暫時找到90多位密切接觸者，包括同住者、劏房其他住客、同事或共用設施人士、以及密切接觸者的家居接觸者等。她說，會檢視患者服務的相關航班有否確診個案，並檢視基因排序是否相近。

曾於6月20日至7月10日在香港國際機場一號客運大樓工作人士，須接受強制檢測。（資料圖片）

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼