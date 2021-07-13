港大不承認學生會　多個委員會將無學生代表　被質疑違規程

港大學生會評議會早前通過「感激」七一刺警案疑兇議案惹起爭議，事件今日(13日）繼續發酵，校方發聲明不再承認港大學生會地位，又指將設立專責團隊，協調和處理各類學生事務。

多名學生會前代表質疑，學生會寫入《港大條例》，即承認學生會是官方組織，質疑校方未修改《規程》，單方面不承認學生會地位，學生會有權作出司法覆核。他們指，多個大學事務委員會的學生成員，均由學生會委任代表，若然不容許民選代表發聲，將失去向代表性及向學生問責的精神。《香港01》正就此向校方查詢。



港大學生會評議會早前通過「感激」七一刺警案疑兇議案惹起爭議，事件今日繼續發酵。（資料圖片）

《香港大學規程》列明由評議會委學生加入

翻查《香港大學條例》附表的《香港大學規程》，訂明港大紀律委員會的學生小組，由評議會委任20位學生組成，而學生會會長須於每年6月1日前將獲委任的成員姓名及位次，呈交教務長。

前港大校委會本科生代表李梓成指，港大學生會寫入《港大條例》，即承認學生會是官方組織，質疑校方單方面不承認學生會地位，「他日是否可以單方面不承認其他東西？」他認為學生會有權就此作出司法覆核。

前港大學生會會長郭永健指，學生會幹事會等成員已就議案事件辭職致歉，不應再有任何追究行動。（資料圖片）

前會長郭永健：校方應就此告一段落

若然港大不承認學生會地位，按程序須經校董會修改《規程》。有消息指，港大校委會對上次開會日期是4月份，當時未有提出修改《規程》刪走涉及港大學生會的部分。

前港大學生會會長郭永健批評，若然校方一日未修改《規程》，不應該不承認學生會地位，質疑有關做法違反《港大條例》。律師莊耀洸認為，港大未有解釋「如何」不承認學生會地位，例如決定是否只限今屆學生會、有否未改《規程》而拒認相關學生會職務等，校方須澄清才能判斷決定是否違反《港大條例》。

郭永健又指，學生會幹事會等成員，已就議案事件辭職致歉，認為校方應就此告一段落，不應再有任何追究行動。

紀律委員會等設有學生代表席位

港大校委會轄下有多個大學事務委員會，例如紀律委員會、遴選學生事務長委員會、膳食委員會、大學設施委員會等，均有學生會委任的代表成員。李梓成疑校方無修改《規程》，便可刪去學生會代表在委員會的角色，若然校方日後「安插」學生代表，有關席位將失去向全體學生問責的精神。

郭永健認為，學生會是校內好大規模的組織，有份參與校政，例如膳食安排、宿舍管理、學術教學質素等表達意見，若由個別學生出任，會令人質疑其代表性及影響力。

港大5月時已停止代收學生會費、不再提供財政管理服務及接管學生會會址及設施。李梓成形容校方今次做法更辣，將學生會「連根拔起」，料日後學生會將不能再使用大樓會址，及協助安排轄下130個屬會預約場地、舉辦活動等，影響學生事務運作。