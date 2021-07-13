港大學生會哀悼刺警疑兇　校監林鄭：為港大感羞愧　校方應跟進

港大學生會評議會早前通過「哀悼」動議，「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」，引來外界炮轟，評議會之後撤回議案，道歉辭職。身兼港大校監的特首林鄭月娥今日（13日）表示，對由各學生組織代表組成的評議會，一致通過向刺警案施襲者悼念及致敬，令人「非常髮指」，不論作為特首、港大校監或市民，都對事件感到憤怒，亦為港大感到羞愧。



稱警方可跟進 自己不會介入

本身是港大校友的林鄭月娥今早出席行政會議前被問到，港大學生會評議會早前通過決議，哀悼7.1刺警案疑兇，其後認錯道歉，按照林鄭對3名官員出席飯局的邏輯，會否讓事件「告一段落」。

林鄭回應指，港大學生會評議會竟然可就一件「冷血事件」作聲明，「哀悼」疑兇，將「暴徒」說成「為香港犧牲」，令人非常髮指，她作為校監、特首、香港市民亦感到非常憤怒，並為大學感到羞愧。

她又指，儘管涉事者已致歉，但大學應繼續採取行動；至於用什麼方法，應交回大學當局決定，如果警方覺得有跟進空間亦可跟進，自己不會介入。

港大學生會評議會本月7日通過動議，向七一刺警案疑兇梁健輝逝世表示「深切哀悼」，事件旋即引起風波，教育局及保安局先後點名批評及譴責評議會。港大校委會主席李國章批評動議「不道德」及「不能接受」，並稱歡迎國安部門跟進事件，亦會考慮將涉事的學生會成員「踢出校」。