書展2021｜停辦一年終開鑼　書迷拖篋掃貨　有作家粉絲專程排頭位

受疫情影響於去年停辦的書展，今日（14日）於會展開鑼。於早上10時正式開放入前，約有100名「書迷」在外排隊。排頭位的杜先生於早上7時到場，請假前往書展打算購買林詠琛的新書。他已經是第9年於書展排頭位，稱今年排隊人數較過往少。他又指，今年雖較過往少政治書，但不影響其購書及逛書展意欲。有家長帶同行李箱為子女購買書籍，料消費最多3000元。



7月14日，書展停辧一年再度開鑼



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於早上9時多，有約100人排隊入場。今年為疫情爆發後第一次舉行書展，入場位置有設置體溫測量儀器，亦有地上貼有分隔排隊人士的貼紙。有職員舉牌提醒在場人士保持社交距離。

排頭位的杜先生於早上7時到場，一心打算購買林詠琛的新書。他過往一直有到書展的習慣，更已經是第9年排頭位。他稱，今年到場時感覺人流不少，但卻不太多人排隊入場。

他任職運輸業，過往會請假數天到書展，今次亦專程請假一天到場。他有留意到今年書展較少政治書，不過自不少網上評論政治的「KOL」移民、退場後，已不太理會政治，加上到場購買小說為主，故未有影響到場意欲。

林詠琛書迷趕買簽名版收藏

同行的王先生同樣為林詠琛書迷，過往10年都有到書展，他說，原本估計今年無法成功舉行，故未有專程請假。他稱今年人數明顯減少，估計排隊人數甚至較過往少逾一半。他稱雖政治書減少，不過認為有不少其他種類的圖書選擇。他稱，依照過往經驗早上人流較少，雖然門票可於周末再入場，不過怕多人亦不會再到場。他稱，估計今年會消費約1000元，與往年花費金額相若。

二人於入後分別購買一本林詠琛小說的簽名版供收藏及一本普通版。

同樣於早上7時多到場的李小姐，想購買陳倩揚的《健康輕鬆飽住瘦》，因紀念品贈送名額有限，故提早到場，不過她稱到場人數較估計的少。她稱自己有做足防疫措施，入場後不會進食，故不怕爆發疫情。她稱預計會買健康書籍為主，料消費約1000元。

家長帶子女拖篋入場掃貨

黃女士與數名友人帶同行李箱到場，料消費2000至3000元，主要為兩名子女添置練習本、教具及文具等。她稱，過往多於網上買書，但認為到書展挑選實體書感覺有分別。她稱不打算與子女到場，因小朋友的防疫意識較弱，並稱留意到未有職員呼籲在場人士保持社交距離。她稱，自己會視乎現場人數，若人太多會提早離開。