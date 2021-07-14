香港書展2021｜消委會《選擇》45周年　送新一期予已打針入場人士

因新冠肺炎而停辦一年的香港書展，今年復辦，由今日( 14日）起一連七日在會展舉行，本港最長壽的雜誌之一、由消費者委員會出版的《選擇》月刊，今年45歲生日，消委會特別在書展攤位「開party」，廣邀市民打卡贏禮品，出示已接種一劑或兩劑疫苗紀錄的入場人士，可獲贈今日出版的第537期《選擇》月刊。



已打疫苗人士到香港書展的消委會攤位，可獲贈今日出版的第537期《選擇》月刊。（消委會提供圖片）

「讚好」《選擇》專頁可獲放大鏡

消委會在香港書展的攤位（Hall 1B-D26）以生日派對裝飾，現場將設有色彩繽紛的生日主題打卡牆，並提供不同道具，供入場人士自拍selfie。市民將相片上載至Facebook，並hashtag「 #選擇月刊生日Party」，即可參加「最開心的45歲」攝影比賽。消委會將選出45幅最歡樂的照片，得獎者可獲得本地花藝師的手作保鮮花「永恆玫瑰」。

如市民在現場即時「讚好」《選擇》Facebook專頁，及留言「生日快樂」祝福字句，可獲贈「實用便攜放大鏡」，隨時隨地清晰閱讀食物標籤和營養標籤，守謢自己和家人的健康。

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消委會表示，為回饋讀者多年來的支持，特別推出「書展訂閱優惠計劃」，並額外贈送書展限定禮品，現凡訂閱一年12期《選擇》月刊，可選贈「環保不鏽鋼便攜餐具套裝」或「時尚旅行收納袋套裝」；若訂閱2年24期《選擇》月刊，可獲贈「棉質毛巾套裝」。凡於書展優惠期內訂閱1年12期或2年24期，均可額外獲贈書展限定禮品「簡約運動腰包」。