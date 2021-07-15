港府擬准已打針外傭來港　菲律賓：今次安排對象廣泛不涉歧視

香港現時仍將菲律賓列為疫情極高風險地區（A1），A1組別地區的航班都被港府禁飛來港，令包括菲傭及印傭即使有工作簽證亦未能來港。政府擬容許來自A1地方的港人及外傭若完成疫苗接種便可入境，菲律賓早前曾批評，港府要求外傭打針才可到港工作涉歧視。菲律賓駐港總領事館今日回覆稱，由於今次安排僅屬臨時做法，而且對象是所有A1組別，不限於只是外傭，故不認為會構成歧視。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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菲律賓駐港總領事館回覆指，對於近日有指來自A1組別的人士，在完成接種疫苗後可以來港，認為措施只是短暫安排，而且對象為所有A1組別地區，不限於菲律賓或外傭，故不認為會構成歧視問題。

不過，《南華早報》報道，港府擬要求A1組別地方的人士，需在世界衛生組織認可的衛生當局注射的新冠疫苗，才獲認可，而菲律賓及印尼的衛生當局不被世衛認可，因此在當地機構打針的人，理論上無法受惠於新措施來港。菲律賓駐港總領事館回應指，會盡快了解及討論有關情況，而當局會盡力為國民採購新冠疫苗。

A1組別除了菲律賓外，還有巴西、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、南非及英國。食物及衞生局回覆稱，政府會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。