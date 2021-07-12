菲律賓領事館覆01：港府初步計劃讓打齊針外傭入境　促解除禁飛令

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-12 19:13

外地疫情反覆，菲律賓的禁飛令維持近三個月，影響外傭供應。菲律賓駐港領事館回覆《香港01》查詢時指，上周曾與港府開會，要求重新審視菲律賓現時的A1分類，將菲國從極高風險國家名單剔除，並引述港府回應指，初步有計劃容許已接種疫苗人士入境，目前尚未有定案。

外地疫情反覆，菲律賓的禁飛令維持近三個月。（資料圖片）

菲律賓駐港領事館稱，上周曾與港府開會，討論有關菲律賓居民及工人的往返，要求港方重新審視菲律賓A1分類，從極高風險國家名單中剔除，亦要求容許外傭抵港。他說，港方回應指，理解目前需要，亦提到初步計劃讓容許已接種疫苗人士、工人，由所有禁飛國家抵港，但強調未有最終定案，計劃細節仍需敲定。

食物及衞生局回覆指，政府會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

香港僱傭公會昨日召開記者會，期望政府讓已接種疫苗的外傭來港，紓緩僱主壓力。（黃舒慧攝）

推算逾5000外傭滯留當地 僱傭公會促政府容許已打針外傭來港

香港僱傭公會昨日召開記者會，稱疫情自去年初爆發， 菲律賓和印尼來港外傭數目已驟降，本地外傭人手短缺，推算各項限制措施，令逾5000名有簽證的外傭仍滯留自己國家，期望政府讓已接種疫苗的外傭來港，紓緩僱主壓力。