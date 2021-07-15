馬會賽馬投注額疫情大反彈　達1363億元創4年新高　博彩稅137億元

今年馬季昨夜（14日）煞科。賽馬會今日（15日）公布，2020／21年度的賽馬投注額達1,363億元，較上年度的1,216億元高12.1%。其中本地投注額更達1,132億元，按年勁升15.5%，在疫情中大反彈，創出近4個馬季新高。不過受社交距離措施影響，無論沙田或跑馬地馬場，賽馬日的總入場人數均大減約七成。



2020／21年度賽馬投注額是1363.76億元，較上年度的1216億元上升12.1%。 （資料圖片／龔嘉盛攝）

賽馬會指出，在本地賽事中，2020／21年度共有88日賽馬日，比上年度多一日，而總場數亦達835日，較上年度高0.8%。

本地投注額增15.5%

新冠肺炎已持續逾一年半，比較爆疫前的兩個馬季，今個馬季的投注額「成績」仍算亮麗，2020／21年度的賽馬投注額是1,363億元，較去年度多12.1%，亦高出2017/18及2018/19兩年度的約1,243億元及1248億元。今個馬季當中，本地投注額佔1,132億元，按年多15.5%；至於海外匯合彩池佔231億元，減少1.9%。

另外剩餘予馬會作營運開支及慈善捐獻款項，最新亦達59億元，較去年的54億元上升10.6%。而馬會向政府繳納的博彩稅則達137.56億元，較去年的121億元上升13.6%，數字亦創出近4年新高。

入場人數勁減七成

雖然賽馬場數增加一場，但賽馬日的累計總入場人數則大減，最新總入場人數只得22.1萬人，較去年度的80.3萬人少。而沙田及跑馬地馬場的入場人數，分別只得15萬及7.1萬人，較去年度的53.7萬及26.6萬大減約七成。

至於賽馬日的平均人場人數，最新只得2,500人，相比去年的9,200人同樣少七成。