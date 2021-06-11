馬會要求會員部員工8月底前打齊兩針疫苗　否則不獲發新年獎金

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-11 18:04

商界相繼響應政府推出優惠谷針外，亦有機構要求接種疫苗，據悉，香港賽馬會會員事務部發信，要求員工在8月31日前打齊兩針，並指若員工在限期前未完成接種，又未能提供無法接種醫生紙，將會失去明年初發放的「農曆新年歲賞」，管理層則會被視為未能以身作則，將「顯著地影響」本年度的酌情表現獎。 《香港01》已就此向賽馬會查詢。

賽馬會會員、市場策略及品牌事務執行總監甄康民（Anthony Ingham）去信員工，要求員工在8月31日前完成接種疫苗。（讀者提供）

以推動升格為C或D類食肆及恢復酒吧服務

《香港01》接獲讀者報料指，賽馬會會員、市場策略及品牌事務執行總監甄康民（Anthony Ingham）去信員工，要求員工在8月31日前完成接種疫苗，包括要求會員事務部的管理層，亦即行政級或助理行政級人員，以身作則接種疫苗，推動餐飲業務升格為C或D類食肆及恢復酒吧服務，若他們在限期前仍未打齊兩針，亦未有提供豁免接種疫苗的醫生紙，其2021/22年度的酌情表現獎將受到顯著影響。

同一信件亦要求全體會員事務部員工盡快完成接種兩劑疫苗，並指若該部門員工在8月31日限期前未打針兩針，又未能提供豁免接種疫苗的醫生證明書，將不會獲發明年初的農曆新年歲賞。