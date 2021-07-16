警員油麻地超市開槍案　持刀漢心臟中槍亡　裁死於合法被殺

油麻地新填地街市內的一間超市，前年發生警員開槍事件，五旬漢持刀入超市並劈向店內的經理，兩人糾纏期間，警員到場並開槍，五旬漢心臟中槍死亡。死因庭早前就無業漢的死作研訊，裁判官著陪審團須考慮當時警員是否有符合《警察通例》下開槍。陪審團退庭商議後，今(16日)一致裁定五旬漢合法被殺。



死者李浩庭(54歲)，他於2019年3月16日，在油麻地新填地街佳宝食品超級市場內胸口中槍死亡。

李的兄長早前供稱，李在他們家4名兄弟姊妹中排行第三，他與李已無聯絡20年，指李常問家人要錢買毒品，亦知其弟有案底並不時入獄。

事發前李曾與超市經理爭執

案發時在該超市任經理的劉海雄則稱，李過往曾多次在店內偷竊，案發當日聽到有同事大叫偷竊並見李在店內，他們曾逐李出店。不久後李拿刀入店，並向他的頭劈下，他與李糾纏時再被劈一刀，之後便聽到一下槍聲。

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警員見李持刀入超市

警員張健龍供稱，案發時他駐守西九龍衝鋒隊第4隊，當日中午他與同袍乘警車至該區一帶，一名女警長首見到李，當時李手持菜刀，沿西貢街跑向警車，其後轉入新填地街。張與女警長即落車追截，並嘗試喝停李，李轉頭一望便繼續跑往超市。

未完整說出第二警告下開槍

張稱他沿途見李有揮刀動作，意識到李可能會傷人，便拔槍戒備。至他與李只相距約十呎時，見李與一名男子糾纏，該男子把李推開，李即舉刀快速並連續斬向該男子頭部，張意識到受傷男子生命受威脅，便用槍瞄向李並警告說：「警察！咪郁！否則開槍。」但李沒有理會，繼續舉刀，張稱當時與李只相距1至2呎，他卻再作警告時，見李的刀已揮近該男子頭部，遂開槍並射中李的右邊身體。

心臟中槍即時停頓

李並送院後己無生命表徵，急症室醫生認為李可能爆肺，因李的肺與胸腔有黏連，未能插喉，最終宣在李死亡。

法醫郭嘉琪指，李心臟中槍並即時停頓，身體多處內部器官受創，包括肺、心房、大動脈及食道等，導致大量出血。

通例指致命危險下才可用槍

警司麥啟立（Andrew McGrenra）供稱，警員入職時會接受槍械訓練，當中括射擊、決策及戰術訓練，他們明白在甚麼情況下使用槍械。根據《警察通例》，若有人有致命危險時，警員才可使用槍械。警員開槍時需瞄準目標人物的最大面積，故認為劉在開槍時合乎規則。

本案的情況中，李持刀與店長糾纏，若射向李的手腳，一旦警員射擊無效，會令店長生命受威脅，附近的人亦會有危險。

須考慮是否有超出最低武力

死因裁判官黃偉權作引導時指，陪審團可循不合法被殺、合法被殺，或死因存疑三個方向考慮。若裁定李不合法被殺，須達致毫無合理疑點，並須考慮當時警長開槍是否符合《警察通例》，及有否超出最低武力，包括當時是否需要向李的胸口開槍，及其行為是否蓄意等。

若裁定合法殺害，則須考慮其相對可能性，如警員當時是否因執行職務而須開槍，令李致死。若以上兩裁決均無法達成大多數，則可裁定死因存疑。

案件編號：CCDI258/2019