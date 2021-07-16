新冠疫苗｜接種率升至40.6%　聶德權：半數公務員已打第一劑疫苗

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月26日開展以來，今日（16日）踏入第141日。政府公布，今日截至晚上8時，共有約6.89萬人接種疫苗，已接種一劑疫苗的人數達276.3萬人，佔12歲或以上人口的40.6%，當中已接種二劑疫苗的人數有194.4萬。另外有3.2萬人預約接種。



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3.22萬人預約接種時間

今日截至晚上8時，共有約6.89萬人接種疫苗。當中有4.32萬人接種復必泰，其中2.18萬人為首劑接種，2.14萬人為第二劑接種。另外有2.58萬人接種科興疫苗，當中1.05萬人為首劑，1.53萬人為第二劑。

另外，有約3.22萬人已預約接種時間。當中5,100人預約接種科興疫苗，2.71萬人預約接種復必泰疫苗，比例大約為1:5.3。

無人留院觀察

另外昨日有11宗由社區疫苗接種中心，或醫管局轄下的指定診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中10人已經出院，1人未經診症自行離開醫院。

聶德權：公務員有義務主動接種疫苗

公務員事務局局長聶德權和發展局局長黃偉綸今日（16日）到機電工程署位於九龍灣的總部，在機電工程署署長彭耀雄陪同下視察約210名部門人員及承辦商員工透過政府外展服務接種復必泰疫苗的情況。聶德權表示，希望來自不同決策局和部門的同事積極響應，身體力行接種疫苗；黃偉綸感謝同事和承辦商參與和支持疫苗接種計劃，同時希望大家把握機會，及早接種疫苗，保護自己和家人。

聶德權表示，公務員作為服務市民的團隊，無論在滿足社會大眾期望或保障同事和服務受眾健康方面，都有義務主動接種疫苗，「政府為鼓勵政府僱員盡早接種新冠疫苗，政府僱員在接種疫苗後享有『疫苗假期』，讓員工在接種後可以有充足休息時間。接種疫苗亦是政府保護前線政府僱員的主要措施。根據各政策局和部門對『疫苗假期』申請情況的初步掌握，超過一半的公務員已接種第一劑疫苗。」

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