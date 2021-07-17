新冠疫苗｜周六6.3萬人接種　3.1萬人預約　周五9人送院

政府今（17日）晚公布，今日共有63,300人已接種疫苗，另有31,200人預約了接種時間。昨日共有9宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，情況穩定，當中1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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政府表示，已為參與計劃的人士接種共約477.1萬劑新冠疫苗，當中約113.8萬人已接種已接種首劑科興，約165.3萬人已接種首劑復必泰；約81.9萬人已接種第二劑科興，而約116.3萬人已接種第二劑復必泰。

截至今晚8時，有7,600人接種了首劑科興，19,000人接種了首劑復必泰；14,200人打了第二劑科興，22,500打了第二劑復必泰。科興社區疫苗接種中心的整體接種率為98%，而復必泰接種中心的整體接種率為99%。

另外，今日有3,900和27,300人分別在網上預約接種科興及復必泰疫苗。

▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

