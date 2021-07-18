生產力局調查：6成僱主擬長期混合辦公模式　有學者倡「322」模式

受新冠肺炎疫情影響，不少公司曾實施在家工作。生產力促進局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶今日（18日）在電台節目表示，早前的調查結果發現，有6成僱主考慮長期實施混合辦公模式，即員工毋須每日返公司上班，部分時間可在家工作（WFH）。她又認為在數碼轉型的新常態下，此工作模式將會成為趨勢。

馮嘉寶又引述世界經濟論壇的報告，指在自動化技術下，預料未來五年部份行政、白領工種或有機會面臨淘汰，估計有8,500萬個工種將被機器取代。



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生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，4月尾至5月中曾進行問卷調查，訪問對象包括僱主及在職人士，當中收到約600份回覆。

結果發現，9成企業有實施遙距工作模式。對於未來工作展望，有6成僱主稱可考慮長期實施混合工作模式，亦有7成員工希望將來都採取混合模式。

須確保網絡安全 防資料外泄

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，在實施混合辦公模式時，公司需要作好安排，例如提供合適的報到方法及電腦型號等，同時亦要須注意保安問題，員工須確保網絡安全，以防資料外泄。

她又指，有學者曾提出「322」模式，即一周有3天在公司工作、2天在家工作，另有2天是休息日，以平衡工作及生活。

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8500萬個工種將被機器取代

馮嘉寶又指，世界經濟論壇近期曾發表報告，指出在疫情下，加速了各行各業的科技轉型，大數據、雲端系統、人工智能等自動化技術，可減省人手需求。因此，料未來五年部份行政、白領工種或有機會面臨淘汰，估計有8,500萬個工種將被機器取代。不過，新興的工種同時會創造出9,700萬個工作機會，當中包括大數據分析等。