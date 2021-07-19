理大畢業生設計「革新」隔離營　改住棚屋望海景　房內配備瑜伽毯

過往部分檢疫中心的環境及膳食為人垢病，隔離14日被嘲猶如「軟禁坐監」。有理工大學設計學院學生，以大澳棚屋為藍本，設計新式隔離營，建築既採用防菌及發光物料，房間也配備折疊式地毯等，供住客做瑜伽及冥想，冀改善隔離營生活，更讓住客有身心靈發展。概念作品將於月底在校內展出。



Stefanie（左）、Steven（中）及Jin（右）為設計該棚屋的其中三位同學。（廖文謙攝）

棚屋概念隔離營 選址大嶼山以北島嶼

理大新一屆設計展於7月初至7月31日舉行，以實體及虛擬方式供公眾參觀。其中一個畢業展品「革新」隔離營，概念棚屋選址大嶼山以北、名為「小磨刀」的島嶼，設有接送旅客的碼頭。

項目隊隊成員之一、理大環境及室內設計學四年級學生Steven形容，「小磨刀」的環境清靜，為住客提供海景景觀，加上鄰近國際機場，方便抵港旅客到檢疫隔離。他指，隔壁營住所的建築，選用防菌及發光的物料，並參考了大澳棚屋的結構，設置兩類型的屋舍，分別可提供1人及2人房間，以照顧不同家庭的需要。

增隔離營體驗 可調房內燈光的顏色

至於隔離營房間的設計，理大產品設計學四年級生Jin表示，團隊曾做問卷調查，發現檢疫酒店的生活方式存在不少問題，包括室內環境欠佳、缺乏多元化活動、經常使用塑膠用具等，故棚屋設計重視為住客提供個人化的用家體驗。

他舉例，住客可根據自己的喜好和心情，透過應用程式調教房內燈光的顏色，以進行有益身心的色光療法。另外，住客亦可利用房內提供的物品，如可折疊式地毯和跳繩的繩子，做瑜伽、冥想及運動等。

他續指，住客同樣可透過應用程式叫外賣，其中盛載食物的容器由竹、再生膠及防菌物料製造，可安全地重複使用，避免造成大量塑膠廢物。團隊期望，棚屋不僅能發揮到隔離作用，也令受檢疫的住客身心靈更加健康 。