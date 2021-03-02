中大學生會內閣請辭恐斷莊　八大暫只理工大學學生會成功當選

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-02 08:00

2019年中以來的反修例風波，大學成了主要「戰場」之一。中文大學學生會幹事會當選內閣「朔夜」昨天（1日）上任，但12人隨即宣布一起辭職，以作對校方不予承認的回應，中大學生會「斷莊」。 翻查資料發現，香港八間資助大學當中，只有理工大學有內閣成功當選，是本年度首間大學選出新一屆的學生會幹事會；其他大學則大多沒有內閣參選，或需舉行補選，下文將一一說明。

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浸大學生會本月中舉行補選

理工大學學生會週年大選在2月5日結束，內閣「煥曜」以 1,484（85.5%）贊成票當選。

浸會大學學生會編輯委員會Facebook專頁在2月26日指，學生會第53屆周年大選（補選）提名期剛於同日結束，該專頁引消息指，評議會選舉委員會於截止日期前收到一份來自候選幹事會「獅誓」的提名表格，內閣人數為8人，候選學生會會長是賢學思政發言人朱慧盈，補選的投票期是3月15日至3月19日。

港大「一人莊」參選落敗 擬4月補選

香港大學在2月初曾舉辦選舉，當時只有兩度競逐學生會的麥嘉晉，以一人之姿參選，他最後只獲得400多張贊成票，大比數落敗。早前港大學生會現任長葉芷琳稱，若今次大選未有人當選，將會於4月再舉行補選。

香港大學在2月初曾舉辦選舉，當時只有兩度競逐學生會的麥嘉晉，以一人之姿參選，他最後只獲得四百多張贊成票，大比數落敗。 (資料圖片)

科大無人上莊 需組臨時幹事會

科技大學學生會編輯委員會在2月23日於Facebook專頁報道，2021-2022年學生會周年大選，未有學生組成內閣參選學生會幹事會，意味極可能「斷莊」。根據該校學生會憲章，一旦幹事會出現空缺，上屆幹事會可於空缺出現後4星期內，提名最多10人組成臨時幹事會，並需經當屆評議會委任。而一旦未能組成臨時幹事會，評議會將負責處理原由幹事會負責之行政事務。

城市大學學生組織早前指，由於沒有內閣參選，料會「斷莊」。教育大學及嶺南大學的學生組織均未有回覆。中大學生會當選內閣「朔夜」全體成員昨天總辭。