荃灣海濱段單車徑周一起啟用　市民期待：以後一個月踩兩次單車

政府正推展約82公里的「新界單車徑網絡」，以連接新界東西，當中長約2.3公里的荃灣海濱段單車徑將於明日（19日）率先開放，踏單車人士可欣賞藍巴勒海峽和青衣島景色。有住荃灣西的市民對單車徑開通期待已久，稱開通後會「一個月踩兩次單車」。平常有踩單車習慣的市民也對此感到開心，認為日後行車將會更方便。



新界南總區交通部高級警司周毅剛呼籲，無論是踩單車人士或行人，都要保持守法忍讓，踩單車人士要專注，佩戴安全裝備，減低發生意外時受傷的機會。



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警方、土拓署提醒市民遵守規則

長約2.3公里的荃灣海濱段單車徑將於明日（19日）開放，警方新界南交通部與土木工程拓展署合辦「單車安荃樂滿Fun」活動，提醒市民要注意「互諒互讓、顧己及人、遵守規則、適當車速、留意環境、合適裝備」六個原則。

市民：單車在家鋪塵等單車徑開通

今年68歲、住荃灣西的市民區先生自兩年前起便已期待荃灣海濱段單車徑開通，認為日後他可「多一種娛樂消閒習慣」。區先生稱家中有單車，但以前荃灣西一帶沒有單車徑，「呢度雖然有空地，但都唔係咁適宜踩得單車」，故單車只能在家中「鋪塵」。而明日單車徑將正式開通，區先生笑稱他日後將會「一個月踩兩次單車」。

劉先生平常有到荃灣西一帶踩單車的習慣，一星期至少會踩一次單車。對於荃灣海濱段單車徑將於明日正式開通，他表示好開心，指以後「可以入到『市區』，買吓水，食吓嘢」。他又說：「以前要落車行，要喺西鐵站推到去麗城先可以再踩。」而現在荃灣段開通，劉先生便可「踩足全程」。他亦期望屯門段單車徑亦可盡快開通，「成年人會踩上車路，呢度嘅單車徑短咗啲啦。」

新界南總區交通部高級警司周毅剛（右）指，當中有很大部分是源於「唔小心」。（黃舒慧攝）

2019年單車傷亡意外升60%

對比2019年，2020年全港整體交通意外的數字錄得輕微下降，但其中牽涉單車的交通傷亡意外卻大幅上升60%。新界南總區交通部高級警司周毅剛指，當中有很大部分是源於「唔小心」，如踩單車人士沒有看清楚路口，「無論係踩緊單車嘅人定係行人，都要保持守法忍讓，踩緊單車嘅要專注，最好就係佩戴安全裝備，咁樣真係唔好彩有意外嗰陣都無咁易受傷。」