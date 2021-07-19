查帕卡風球｜石澳泳灘掛紅旗無阻觀浪　影相打卡感受3號波威力

撰文：黃穎津
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「查帕卡」氹氹轉，天文台今午改掛三號風球，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。不過，打風下的石澳泳灘紅旗高掛，即使海面有湧浪，仍有不少市民與泳客無懼風浪前來睇浪，有人對能擁抱大浪感興奮，也有小朋友聲言感到刺激。就算沒有下水，在高浪前面擺pose影相打卡，也成為今午指定動作之一。

記者下午1時許來到石澳泳灘視察，當時仍只是一號風球，天色陰暗，未見有雨，但海面已見湧浪，而泳灘則紅旗高掛，提醒泳客游泳會有危險。至下午4時10分天文台改發三號強風訊號後，風勢及雨勢明顯增強。

老公高呼：正呀正呀　老婆笑稱：我睇實佢架嘛

颱風天下，住柴灣的羅先生特地攜同太太一起到泳灘「擁抱大浪」。羅先生對大浪感到興奮，大呼「正呀正呀」，他的手臂亦被大浪拍打而發紅。羅先生又指，以往打風他會到泳灘「睇浪」，笑稱：「今日最好玩！又唔係大風，又無雨落。」被問及會否擔心發生意外，羅先生則稱：「唔擔心，我唔會行咁出㗎嘛！咁大個人，小心啲咪得囉！」羅太太亦笑稱：「我睇實佢架嘛！」

謝小朋友對在颱風天下落水感到「刺激」，稱：「有浪嚟嗰時，啲浪會扯我落去。」 （鄭子峰攝）

今年8歲的謝小朋友亦不甘示弱，在家人陪同下到淺水區感受大浪，她要與其他人互相攙扶才能站穩，雖感好玩及刺激，但也感擔心：「有浪嚟嗰時，驚啲浪會扯我落去。」

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海邊風浪大　6歲小朋友：唔落水就唔驚

劉先生一行人則無意直面迎浪，認為晴天會更好。劉先生早已約定家人到泳灘遊玩，惟天公不作美，海邊風浪頗大，他亦只能與孩子們留在岸上「玩沙」。雖然有失預算，今年6歲的劉小朋友仍感到「好開心」，不會失望，稱：「我平時都唔鐘意游水。」被問及會否害怕大浪，劉小朋友則指：「唔落水就唔驚。」

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