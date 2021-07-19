查帕卡風球｜「蠱惑的風」C字型移動　與「煙花」或形成藤原效應

踏入風季，兩個熱帶氣旋先後進入本港800公里範圍，其中熱帶風暴「查帕卡」今午（19日）更集結在香港西南200公里內，其後呈「C」字型移動，按目前預測路徑，或與其後逼近的強烈熱帶風暴「煙花」產生「藤原效應」。查帕卡除了移動路徑「蠱惑」，風力也會出現「升、降、升」過程，天文台暫只預測其至星期五的移動路徑，而歐美預測機構則料查帕卡會被「煙花」向東扯到台灣。



天文台解釋，由於「查帕卡」引導氣流較弱，導致移動慢又在「兜圈」，加上對其移動路徑及強度存變數，它與「煙花」會否形成「藤原效應」仍須觀望。過去五年，產生該效應的熱帶氣旋包括2016年8月的「獅子山」及「蒲公英」、2017年7月的「納沙」及「海棠」。



「煙花」周六（24日）進入本港800公里警範圍

下午1時，熱帶風暴「查帕卡」集結在香港之西南約190公里，天文台預料初時幾乎停留不動，稍後向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶，將為本港帶來狂風驟雨及雷暴，並在本周中期橫過廣東西部沿岸，隨後路徑存在變數。

至於強烈熱帶風暴「煙花」則在未來數天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，最快周三（21日）升級至颱風級別，大致移向中國東南沿岸，周六（24日）移入陸地前進入本港800公里範圍。按目前熱帶氣旋預測路徑，該兩個熱帶氣旋或有機會相距1,350公里內，產生相互影響，出現「藤原效應」。

「查帕卡」及「煙花」先後逼近本港，兩者距離或有機會產生「藤原效應」。（天文台網站截圖）

查帕卡、煙花周五相距僅約600公里

據天文台預測，查帕卡將逐漸移近廣東西部的陽江，然後再向西移到雷州半島，就如過往的熱帶氣旋採取「一路向西」路徑。不過天文台卻料它會在雷州半島轉向南，掠過海南島海口以東，重返珠江口以南方向，形成C字型移動路徑，似被一股力量牽引變「回頭風」。

這與「煙花」料有關係。天文台預測在周五( 23日）下午，煙花移至台北附近，而查帕卡則在雷州半島，兩個熱帶氣旋相距大約600公里，足夠距離出現「雙颱效應」，即「藤原效應」。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）均顯示，查帕卡在廣東西部至海南島附近，被煙花「勾」回出海，再向東移動，經南海北部吹襲台灣。

查帕卡的C字型移動路徑，也令它的強度有變化。查帕卡今早10時將其升格為熱帶風暴，天文台料其在登陽江後，會減弱為熱帶低氣壓，但當它越過雷州半島，重回落海，又會再增強為熱帶風暴。查帕卡升、降、升後，它其後在南海會否再增強，或是被煙花「吞噬」，暫時未有答案。

天文台：「查帕卡」強度及路徑存變數

天文台高級科學主任唐宇煇今日下午表示，查帕卡與煙花今早相距1,900公里，距離非常遠，環流未有互相影響，現時兩個熱帶氣旋之間未有出現藤原效應。

他續指，「查帕卡」的引導氣流較弱，移動速度較慢，致其路徑出現「兜圈」情況，加上不同的電腦模式對其移動路徑及強度預測存分歧，故即使目前預測圖估算兩個熱帶氣旋之間距離有機會符合「藤原效應」條件，「查帕卡」的不確定性仍然較高。

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近10年至少有三次「藤原效應」

至於近年曾引發「藤原效應」的熱帶氣旋，唐宇煇舉例指有2012年8月的「天秤」和「布拉萬」、2016年8月的「獅子山」及「蒲公英」，以及2017年7月的「納沙」及「海棠」。

翻查資料，當年熱帶低氣壓「海棠」初時在南海北部徘徊，但受「納沙」的環流影響，「海棠」開始加速移向東北，並增強為熱帶風暴；橫越呂宋海峽後，「海棠」採取偏北路徑掠過台灣西岸，繼而轉向西北偏北，翌日早上在接近「納沙」24小時登陸的地點橫過福建海岸。當年台灣接連受「納沙」和「海棠」吹襲，至少有131人受傷及一人失蹤，逾67萬戶停電，亦為福建、浙江及江西各地帶來暴雨和嚴重泛濫。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



「藤原效應」令熱帶氣旋移動路徑更難測

「藤原效應」應用於雙熱帶氣旋的相互作用上。當北半球同時出現兩個熱帶氣旋，並相距約12緯距（約1,350公里）可能產生相互影響，沿著軸心依逆時針方向相互旋轉。軸心並非一定在軸線的中間位置，較強的熱帶氣旋會支配著較弱的熱帶氣旋的路徑。它們的相互作用會因受外圍大尺度天氣系統更強的影響、其中一方減弱或被合併而結束。

每年夏季，西北太平洋均會有熱帶氣旋出現，而兩個熱帶氣旋同時出現的情況並非罕見。當「藤原效應」發生時，熱帶氣旋往往會改變移動方向及速度，令預測其移動路徑難度增加。