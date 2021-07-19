保險經紀涉弒父案　被告稱遭父質疑其妻是妓女　突拔刀插父

保險經紀涉殺害父親後棄屍潛逃台灣案續審。被告今日（19日）出庭自辯，他稱事發前因妻子懷孕，家庭負擔沉重，於是曾向財務公司、高利貸借錢，後來他沒有能力還款，事發前已決定要刀插自己再跳海自殺。案發當天他向父親借錢時，父親卻打罵他，又質疑他：「點會有老婆，有都係雞。」於是他想起攜帶在身並想用來自殺的刀插向父親，他憶述過程說：「唔知我插緊我爸爸。」回過神來才覺悟做錯事，但父親已死去。



被告黎謹友，28歲，被控於2018年12月4日，謀殺黎金福（65歲）。

自認與父親關係不好

被告今日出庭自辯，他稱曾任職保險經紀、會計等，後來與朋友做生意，擔任中介人，協助安排內地人來港接受子宮頸疫苗注射等，他自認與父親關係不好。

借高利貸每月還息1萬

他事發前因妻子懷孕，家庭負擔沉重，因此向財務公司及高利貸借錢，他向高利貸借款20萬元，每月要付1萬元利息，並要還14個月的利息，同年12月他要先還本金。由於他無法收回部份中介費，因此當時沒有能力還款。

原打算用打自插再跳樓

他又稱，事發前已決定要自殺，本打算服安眠藥再刀插自己，但上網搜尋後，發現「呢個方法死唔去」，又想過跳樓自殺，但認為在16樓墮下也有機會無法成功自殺。他亦想過服毒自殺，但在港無法購得毒藥，雖然找到購買山埃的渠道，但卻要由其他地方運送至香港。最後，他打算刀插自己再跳海自殺，更已寫了遺書並留下遺言。

想臨死前探望父親

被告續指，事發前一天致電父親，打算「臨死前睇下爸爸生活點」，亦在通話中透露：「可能唔喺香港喇。」父親後來相約他在事發當日見面。被告當天攜同載著餐刀及遺書的背包出門，該把刀本用來自殺。

指父親曾喝鹿茸大補酒

被告與父親見面後相談甚歡，更到父親家中替他按摩，按摩前，父親曾喝至少兩杯鹿茸大補酒，被告則喝了啤酒。按摩期間，被告繼續講到自己的工作，又提到生意周轉不靈，欠下30至40萬元，問父親借20萬元渡難關。

不過，被告稱父親卻發難，稱他是「遊艇仔」，又質疑他說：「點會有老婆，有都係雞，個仔都唔係你既。」父親接著拿椅子襲擊他，更說：「唔好累到我，你快啲去死。」

唔知我插緊我爸爸

被告指，他遭打趴在床上時，突然想起背包有刀，於是拿出刀子，一轉身便插中了父親，後來又再插了兩、三刀，他又聲稱事發突然，他刀插父親時甚至：「唔知我插緊我爸爸。」後來其父倒地，他回過神來後發現自己做錯事，而父親已死去。

案件編號：HCCC52/2020