新冠疫苗｜政府指男子打四針涉失實欺騙獲利　或提出起訴

本港疫苗接種紀錄系統未跟海外地區連接，有傳媒報道一名男子在新加坡接種兩劑莫德納（Moderna）疫苗，抵港後沒有如實向醫護人員交代，再打齊兩針復必泰疫苗。政府今日（19日）發聲明批評，有關行為涉及以失實陳述及欺騙手段獲取利益，構成刑事罪行，當局會調查有必要時會提出起訴。



《有線新聞》昨日報道，一名男子在新加坡接種兩劑莫德納疫苗，不過到香港酒吧時難以解釋自己完成接種，為免麻煩在香港補多兩針復必泰疫苗。政府今日發聲明，引述報道提到有關人士抵港後刻意向疫苗接種中心醫護人員，隱瞞已完成接種新冠疫苗的事實，並聲稱屬政府疫苗接種計劃下的合資格接種人士，不誠實地再接種兩劑疫苗。

當局批評有關行為除了有機會對自身健康構成風險，同時亦會牽連為其接種疫苗的醫護人員，更嚴重浪費珍貴的疫苗資源，譴責這種罔顧他人、極度自私和不負責任的行為。

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當局補充有關行為可能涉及有人以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行，政府會調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人士，亦不排除會考慮不為相關人士提供在香港接種疫苗的紀錄證明。

政府強調各地都無法事先準確掌握市民，在本港以外地方的疫苗接種紀錄，市民有責任在本港接種疫苗時，就其健康和疫苗接種情況如實陳述，向負責接種疫苗的醫護人員作出失實陳述，不但可能危害自身健康，更可能負上刑事責任，呼籲大家遵照政府安排接種新冠疫苗。