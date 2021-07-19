新冠疫苗｜駐港機師整體接種率高達九成　國泰160人今打復必泰

運輸及房屋局局長陳帆今天（19日）表示，本地航空業界整體已有超過七成駐港機組人員接種至少一劑疫苗，若單以本地航空業界的駐港機師計算，接種率更高達九成，進度令人鼓舞。陳帆強調，其他崗位的航空從業員接種疫苗同樣重要，並呼籲業界盡快接種疫苗，為航空業復蘇盡一分力。



公務員事務局局長聶德權和運輸及房屋局局長陳帆今日（19日）到訪國泰城，視察國泰職員透過政府外展服務接種復必泰疫苗。圖為聶德權（左二）與完成接種的國泰城員工（左一）交談。 （政府新聞處圖片）

陳帆今日與公務員事務局局長聶德權到訪國泰城，聯同國泰航空行政總裁鄧健榮、顧客及商務總裁林紹波一起視察該公司約160名職員透過政府外展服務接種復必泰疫苗，今日提供外展接種服務的是林士德體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

聶德權稱，國泰航空駐港機組人員的疫苗接種率已達八成，但若要讓生活回復正常，需要更多市民支持，他呼籲更多企業與政府攜手推動「全城起動 快打疫苗」運動，大幅提升疫苗接種率，盡速為香港建立保護屏障。

陳帆（右）與完成接種疫苗的國泰職員（左）交談。（政府新聞處圖片）

陳帆表示，新冠疫情嚴重影響全球航空業，本地航空公司亦面對嚴峻考驗，要走出疫情陰霾，接種疫苗是最直接及有效方法，不單可以保護自己，亦為家人，以至社會建立保護屏障。現時，本地航空業界整體已有超過七成的駐港機組人員接種至少一劑疫苗，其中，國泰航空駐港機組人員的疫苗接種率更優於整體。

陳帆又指，若單以本地航空業界的駐港機師計算，接種率更高達九成，進度令人鼓舞。然而，其他崗位的航空從業員接種疫苗同樣重要。他呼籲所有航空同業坐言起行，盡快接種疫苗，為航空業復蘇、為保持香港國際航空樞紐的地位盡一分力。

當局表示，企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式為其員工接種疫苗。企業和團體可於星期一至五上午九時至下午六時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。