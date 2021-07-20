情趣品公司調查揭港男一年自慰94次　較港女多一倍

談性說愛，男女從來都不平等，尤其提到自慰，女士普遍更是忌諱。有情趣用品公司自去年起舉辦「國際平等自慰日」及進行相關調查，訪問包括香港的全球17個國家或地區共14,500人。調查顯示，本港男士每年自慰94次，女士則為41次，即兩者差距約56%，其中有25.6%女性表示從不自慰，男士則只有8.3%。



情趣產品公司Womanizer策動本港今年的「平等自慰日」，將於本周五（23日）舉行，該公司近期訪問17個國家或地區，涉及14,500人，了解受訪者對自慰的看法。結果顯示，港男一年自慰的次數為94次，即每隔3日便會自慰一次；而港女一年自慰41次，即每隔9日便會自慰一次。

該公司按此數字分析全球受訪者的「平等自慰差距」，即男士與女士自慰次數的差距，數字越細差距越低，結果顯示美國的差距為49%，排名第一，香港則是56%，全球第四，新加坡排尾二，差距達74%，而日本差距最大，達77%，即男士的自慰次數遠超女子的自慰次數。

調查亦發現港人的性慾有輕微改變。從1（極低性慾）到10（極高性慾）評分，港男對自己的性慾評分是6.31，女士是5.72，而相關數字在去年，男性是6.5分、女性5.4分。調查又顯示，93%人表示沒有在學校接受過關於男性或女性自慰的教育，只有5%稱在課堂上曾討論過與性器官相關功能。調查又指，港男的自慰次數較上一年少約10次，港女則維持不變。

本港性與教育倡導者朱顥廷(Justin Chu)估計，港男自慰數目減少，或與新冠肺炎疫情舒緩，逐步回復正常生活有關，男士們不用長時間留在家中，較多機會與性伴侶見面及接觸有關。