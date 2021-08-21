性愛冷知識︱自慰、做愛哪一樣更紓壓？對象不同整個感覺差很多

不曉得大家知不知道，愛愛有益身體健康，甚至還有紓壓的功效！過去就有研究指出，自慰能產生性快感，幫助放鬆心情，還有國外編輯體驗天天高潮，長期下來，肌膚狀態穩定又在發光！齁！小編沒有在騙你～！而最近，就有充滿好奇心的網友向兩性研究專家Dr.She許藍方博士提問，那到底是自己DIY還是和另一半「激烈運動」，哪個比較紓壓呢？



想靠愛愛紓壓？許藍方博士解答3重點

1.自慰vs愛愛誰最紓壓

2.1舉動反而會讓愛愛變壓力

3.許藍方曝：想紓壓是要靠XX

▼▼▼自慰、做愛哪一樣更紓壓？（按圖放大瀏覽）▼▼▼

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自慰vs愛愛誰最紓壓

許藍方博士面有難色地說，其實～這真的沒有一個標準答案啦！取決於當時的人事時地物呀！你和誰？當下的心情怎麼樣？有沒有體力？氣氛好嗎？又或是愛愛的場地如何？這全都會影響那次性行為給你的體驗。

紓壓不成，愛愛反變壓力？

愛愛真的可以紓壓嗎？其實並不然，許藍方博士舉例，假如你今天對「做愛」這件事情，是抱持的一個「交作業」的心態，那麼，在這過程中，內心肯定多多少少都會想著，甚麼時候會結束？這樣的想法，就會讓你對愛愛產生壓力，妹妹會乾、弟弟硬不起來，很多都是這樣的心理壓力導致的。

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能不能紓壓，就是follow你的心

你硬做，內心也不會開心，希望「沒有很想要的」另外一半配合你，也不一定會盡興，碰上這種時候，不如直接自己動手來，省時、舒服還能達到你的預期（那個你想要的角度也能直接酥麻起來）藉此達到紓壓的效果，這樣愛起來，也比較性福。

所以，對於網友希望許藍方博士可以做出「哪個最紓壓？」的結論，她還是真的沒有辦法下定論，而唯一可以確認的是，若「身體力行」的對象是你心愛的人，那麼整個感覺就會差很多，身心靈都能夠被好好滿足～❤

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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