DSE放榜｜伊利沙伯中學及英華書院首誕狀元　冀修讀中大醫科

中學文憑試今日放榜，伊利沙伯中學與英華書院今年均首誕一名男狀元，兩人均希望修讀中大醫科。英華書院狀元程朗表示，因疫情發現全球醫藥需求龐大，對醫學研究萌生興趣，冀日後能從事科研，參與研發疫苗。伊利沙伯中學狀元梁博賢表示，立志當公立醫院醫生，幫助病人及弱勢社群。



伊利沙伯中學狀元梁博賢立志當公立醫院醫生。（梁鵬威攝）

伊利沙伯中學男狀元梁博賢，文憑試中考取7科5**佳績，選修科包括物理、化學及生物。他表示，自幼對生物科感興趣，中四時參觀九龍醫院，醫護分享救治患者的經歷，有感醫生職責重要，立志當公立醫院醫生，幫助病人及弱勢社群。

他計劃升讀中大醫科，認為中大學習氣氛和環境較好，感覺與母校中學相似，相信讀書會「舒服啲、開心啲」，暫時不會到海外升學。

疫情持續逾年，影響考生備戰。梁博賢認為，網上及實體課堂分別不大，在家學習反而更方便、更專心，他笑言：「少咗其他同學嘅騷擾」。談及成績好的秘訣，他指，會記下做錯的題目，收集成一本「錯題薄」，提示自己避免再犯。至於舒緩讀書壓力方法，梁表示，會與同學「傾電話」，互相分享及「呻下」，又會定期每周游水一次。

政府提出修例免試引入海外醫生，梁博賢認為，政策短期內可以增加本地醫院人手，但長遠而言，須解決公立醫院醫護流失問題。

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英華書院狀元程朗。（蕭曉慈攝）

查找疫苗效用資訊 燃醫學研究興趣

英華書院狀元程朗，應考必修科目中、英、數及通識，而選修科目為物理、地理及化學，上述科目全考獲5**。他稱，希望入讀中大醫學院「環球醫學領袖培訓專修組別」的課程。

程朗表示，在疫情之下，社會關注疫苗效用，選修修讀化學的他，在查持疫苗資訊時，發現疫苗與化學息息相關，對醫學研究萌生了興趣，加上全球醫藥需求龐大，希望日後能從事醫學研究，參與研發疫苗。

疫情下備戰文憑試，他坦言，會影響心理狀態，因以往與同學一起上課，可互相支持鼓勵，感覺較安心，在家網課感覺則較孤獨。他指，應考期間，家人的支持十分重要，是考好成績的關鍵之一。他指，對疫情感到焦慮，父母和弟弟都會為其購買零食以作鼓勵。他指，稍後日子會與家人外出食飯慶祝。

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只能做好自己本分 望政府會在術科上投放資源

本港湧現移民潮，海外升學人數增，程朗指，基於疫情不確性，計劃留港完成學士學位，希望畢業後能到外地探索。他指，近一兩年的局勢轉變得太快，令人無法預測，現時最重要「做好自己本分」，日後留港發展與否，本港政治因素絕對是其中一個考慮。

通識科新學年將「改革」為公社科，程朗直指感到遺憾和可惜，通識科有助個人對事件的批判性思考，質疑新科能否達到相同目標。

英華書院狀元程朗(左一)和校長鄭鈞傑(左二)合照。（蕭曉慈攝）

校長鄭鈞傑將離任 ：追求卓越應為社會帶來貢獻

校長鄭鈞傑今年八月離任，到加拿大和家人團聚。他表示，今屆考生尤其艱難，高中兩年受疫情及社會事件影響，慶幸他們一直專注學習，最終許多學生考取佳績。他指，學生考試期間，會為他們祈禱；聆聽考試前，他透過電台為同學打氣，「希望佢哋可以漂漂亮亮考好DSE。」

臨別在即，他寄予學生，「好多人認為追求卓越係好嘅，但如果你追求卓越，純粹係為自己滿足感、成功感，就唔及得上係為社會、為社群帶來貢獻。每個人都有價值貢獻社會，謹守崗位，好好裝備自己。」