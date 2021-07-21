DSE放榜｜7名狀元全覽　拔萃女書院保良局董玉娣誕超級狀元

DSE中學文憑試今日( 21日）放榜，5萬名考生今早收到成績表。今年共有七名考生成為狀元（7科獲5**） ，當中三人在數學延伸部分亦考獲5**，成為16星「超級狀元」。七人分布在六間中學，佐敦拔萃女書院誕生兩名女狀元，成為大贏家，其他兩名女狀元來自中西區聖士提反女子中學及尖沙咀嘉諾撒聖瑪利書院，旺角伊利沙伯中學、深水埗英華書院及屯門保良局董玉娣中學則誕男狀元。其中兩名「超級狀元」來自女拔及董玉娣中學。



屯門保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納，為該校首名DSE狀元。（鄭子峰攝）

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屯門保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納獲校方形容為文武雙全，既獲傑出學生獎項，也是跳舞、跳繩、朗誦、辯論能手。（鄭子峰攝）

DSE放榜｜屯門保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納擅跳舞辯論

屯門保良局董玉娣中學趙爾納奪得8個5**佳續，成為另一「超級狀元」，也是該校首名DSE狀元。他今早與父母及胞姊回校取成績表，並與校長張家邦合照。校方形容他文武雙全，既獲傑出學生獎項，也是跳舞、跳繩、朗誦、辯論能手。

女拔誕兩狀元成大贏家

拔萃女書院出兩位女狀元，其中陳愷盈因數學延伸部分也獲得5**，總共有8個5**，成為三名16星「超級狀元」之一；李卓藍則得7個5**，是該校另一狀元。二人均是理科生，選修物理、化學及生物。拔萃女書院累計共出產14名DSE狀元，為僅次於聖保羅男女中學（累計15名）的狀元搖籃。

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DSE放榜｜嘉諾撒聖瑪利首誕超級狀元 留港讀醫冀幫社會修補裂痕

嘉諾撒聖瑪利書院表示，余尚穎同學在全部科目全考獲5**，成為「超級狀元」。該校累計出產五名DSE狀元，今次則是超級狀元。

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DSE放榜｜聖士提反女中學狀元：通識培訓批判思考 慶幸有得讀

其他三名狀元為聖士提反女子中學陳樂融、伊利沙伯中學梁博賢及英華書院程朗，三校均首誕DSE狀元。

聖士提反女中學女狀元陳樂融選修科目為生物、化學及經濟，她希望入讀中大醫科。英華書院狀元程朗修讀物理、地理及化學。

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DSE放榜｜狀元撐《大叔的愛》 顯社會更重人權 欣賞Mirror奮鬥

DSE放榜│十年共誕87名狀元 來自35間中學 五大狀元搖籃「微調」

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DSE放榜｜今年誕7名狀元 當中3人成16星「超級狀元」

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今屆49,976考生中，有三成半（17,733人）符合升讀本地學位課程的門檻（即中英數通識再加一選修科依次獲33222），以本港八間資助大學約1.3萬個資助學士學位計算，約4,000人即使達標，亦未能經大學聯招（JUPAS）躋身八大。

考評局舉行記者會，公布2021年DSE中學文憑試共有7名「狀元」。（梁鵬威攝)

青協「DSE 2777 1112」計劃即日至本月23日，上午10時至凌晨2時提供服務，方便考生或家長查詢求助（Whatsapp：6277 8899、輔導專線電話：2777 1112）。

精神健康諮詢委員會推出了「Shall We Talk 陪我講」精神健康推廣及公眾教育計劃，為應屆考生及家長提供建議及支援。