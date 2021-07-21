拉丁舞導師抽脂誤殺　美容院董事：抽脂療程向來未聘麻醉科醫生

體重約250磅的拉丁舞女導師往美容院接受抽脂療程，期間失去知覺，最終不治。負責施行手術的女西醫被控誤殺，案件今(21日)在高等法院續審。涉案中心的董事作供，指中心從未聘用麻醉科醫生，除了替一名逾200磅的女顧客抽脂，因該顧客需長期需藥，被告才建議聘用麻醉科醫生。



女被告關孝孜，38歲，被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（32歲）。

女西醫關孝孜否認誤殺拉丁舞女導師李嘉瀅。(朱棨新攝)

手術室規格足以進行器官移植

「重生植髮中心」的董事周紹文供稱，涉案中心手術室的規格，和一般手術室一樣。量度手術室微粒的職員更表示，中心手術室空氣中的微粒比其他醫院的更少，指該手術的規格足以進行器官移植手術。

只有一女客人曾聘用麻醉科醫生

周又指，中心一向未有聘請麻醉師，除了2013年中心替另一名身形肥胖體重200多磅的顧客，在肚腩進行抽脂。因該名顧客長期服藥，被告要求聘用麻醉師。而該次聘用麻醉科醫生，費用約4000元，由中心負青。而該次手術，麻醉科醫生在顧客醒來後才離開。

大部份手術都在場

周又指，中心自開業以來，她在進行大部份手術時都在場。她又指，手術後關掉麻醉機，病人便會立即醒來。她解釋，「立即」是指三秒內。

至於涉案2014年6月26日的抽脂療程，周指她當天曾返回中心，但她因扭傷腳而提早離開。

案件編號：HCCC200/2018