拉丁舞導師抽脂亡｜涉無專科醫生下施用深度麻醉　女西醫否認誤殺

拉丁舞女導師往美容院接受背部抽脂療程，期間失去知覺，最終不治。負責施行手術的女西醫，涉嚴重疏忽被控誤殺，案件今(19日)在高等去院開審。控方開案陳詞透露，女西醫在手術中曾向事主施用深度鎮靜麻醉，卻未有麻醉科醫生在場，且當時事主面部向下，呼吸不便，但女西醫未有為她提供足夠氧氣。



女被告關孝孜，38歲，被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（32歲）。

女西醫關孝孜否認誤殺拉丁舞女導師李嘉瀅。(資料圖片)

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李事發前約兩個月曾接受腹部抽脂療程

控方開案陳詞指，被告於2006年在香港大學取得醫科學位，翌年從醫。死者李嘉瑩於2014年兩次到尖沙咀「重生植髮中心」進行抽脂療程：第一次為2014年4月30日，被告替她抽取腹部的脂肪；案發當日作第二次療程，主要針在李的背部抽脂。

控方指，被告為李的醫生，對李負有謹慎責任。惟被告違反該責任，構成嚴重疏忽，為李死亡的主因。

李呼吸不便卻未獲提供足夠氧氣

李接受的第二次療程需時約3小時，李需要接受深度鎮靜麻醉，但當時未有麻醉科醫生在場。此外，李於療程期間面部向下，呼吸不便，但被告未有向李提供足夠氧氣。

被告於下午2時44分離開手術室，留下4名助手，4人中有接待員和見習美容師。此外，只有一人持有助理護士和急救證書，而該助手於同年5月才入職。

助手發現李鼻鼾聲減弱

助手當日發現李鼻鼾聲減弱，於拍和叫她，並著被告返回手術室。被告於3時34分到達，之後叫示職員致電999。李被送院後，宣告不治。控方又指，被告在救護員扺達前，未有替李進行急救。

案件編號：HCCC200/2018