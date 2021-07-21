旅遊展月底開幕有過百參展商　調查：半數港人料增明年外遊消費

疫情下，不少港人已經很久沒去旅行。香港國際旅遊展本月29日至8月1日在會展揭幕，16個國家共100多間展商參加。展覽設有大灣區，特色餐廳展區，新增豪華露營特別展區，重點介紹戶外及綠色旅遊項目。

旅議會與業界合作的調查發現，逾一半港人對預算明年的旅遊開支有增無減，而逾四成人更打算限制解除後3個月內外旅，然而，有逾半人不接受外遊前後需要隔離檢疫安排，約70%人則願接受一次檢測，反映港人期望外旅的心熾熱，但仍然希望是沒有限制的旅遊。



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香港國際旅遊展本月29日至8月1日在會展舉行，受疫情影響下，旅遊展由2019年的600多個參展商，減至僅得100多間展商參加，分別來自16個國家。展覽設有大灣區，以及特色餐廳展區，今年亦新增豪華露營特別展區，重點介紹戶外及綠色旅遊項目，世界各地的旅遊局亦將以視像形式，舉辦旅遊講座，旅遊展首兩日為業界參與，其後兩日將開放予公眾人士入場，入場人士必須使用安心出行，大會預計將會有大約兩萬人參與活動。

此外，旅議會與業界合作的調查中發現，逾一半港人對預算明年的旅遊開支有增無減，約七成半人願意多付旅費，確保旅遊行程安全；逾四成人更打算限制解除後3個月內外旅，反映不少人已著手考慮疫情過後即時外出渡假散心。

旅議會總幹事陳張樂怡説，這次調查在今年4月至5月訪問約1400人，結果發現53%受訪者指將不會減少，甚至會打算增加明年旅遊開支，76%人願意多付旅費以求安全。

調查又發現，44%受訪者擬在通關後3個月內外遊，但防疫限制方面，逾半人不接受外遊前後隔離檢疫安排，約70%人則願接受一次檢測。

開通旅遊後的首選地方面，受訪者表示，最大考慮會是當地衛生措施、檢疫安排，多於旅遊優惠。熱門短線遊包括中國內地、澳門、台灣及東南亞。此外，四成人認為參加少於10人的小包旅行團較安全，其次則希望人數介乎10至20人。

另外，上周美麗華旅遊有旅客包團前往歐洲，預計月內將有另一個包團會出發。陳張樂怡表示，現時有四間旅行社登記會推出歐洲包團，但只有零星的旅行社成功起行，可見包團仍未成為旅遊新趨勢，不少市民仍擔心遠行的風險。現時旅議會仍寄望內地及澳門通關後可以重推行程，並已多次向港府了解進度。

陳又指，現時業界營商環境艱難，本月初統計，本港旅行社員工人數共13300多人，已比較兩年前減少超過5000多人。她指，旅遊業在艱難環境下，仍努力爭扎求存，希望政府亦不要放棄業界。