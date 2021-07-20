旅遊氣泡｜新加坡疫情升溫　商經局：未能重啟計劃　8月底再檢視

疫情襲港一年半，本港旅遊業陷入冰封，港府與新加坡的「旅遊氣泡」計劃，兩度未起行已「吹破」。商經局今日（20日）下午表示，因應新加坡疫情升溫，暫未具備啟動計劃的條件，兩地政府同意在8月底再視乎當地的疫情及全球情況，檢視下一步安排。



商經局表示，基於近日新加坡確診個案上升，暫未有條件重啟「航空旅遊氣泡」，兩地政府同意8月底視乎新加坡實施加強抗疫措施的成效和全球情況，檢視下一步安排。（資料圖片）

商經局表示，基於近日新加坡確診個案上升，暫未有條件重啟「航空旅遊氣泡」，兩地政府同意8月底視乎新加坡實施加強抗疫措施的成效和全球情況，檢視下一步安排。

香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」一波三折，原訂去年11月22日首航，惟本港爆發第四波疫情，令計劃被迫煞停，相隔約半年後，兩地政府欲於5月26日重啟計劃，惟因為新加坡疫情升溫，而令氣泡再次「未吹即破」，至仍未有重啟日期。

▼香港新加坡旅遊氣泡二度取消▼



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新加坡本月初表示，仍希望與香港港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，惟「旅遊氣泡」之名非常脆弱，容易爆破，為逃離再次被「吹破」的命運，欲將計劃易名為「空中旅遊走廊」（travel corridor），惟港府未配合改名大計，僅表示兩地一直保持聯繫，檢視疫情發展，會適時公布進一步安排。