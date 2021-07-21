新冠疫苗｜50歲男死前曾打針　死因涉酒精中毒或缺血性心臟病

本港逾四成人已接種新冠疫苗。截至7月18日的一周內，衞生署接獲一宗曾於離世前14日內，接種新冠疫苗的死亡報告。涉事的50歲男子，離世前曾注射復必泰疫苗。據初步解剖顯示，事主死因可能跟酒精中毒或缺血性心臟病有關。衞生署表示，無臨床證據顯示死因跟疫苗有關。



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衞生署公布，今年7月11日至18日期間，接獲156宗疫苗異常事件報告，當中一名50歲男子離世，死前14日內注射過復必泰疫苗。根據初步解剖報告，死因或跟酒精中毒或缺血性心臟病有關，強調無臨床證據顯示是由疫苗引起。

根據醫管局資料，6月21日至7月18日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有70.7宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為2.7宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有3.9宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為0.3宗。

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專家委員會認為至今並未發現有不尋常現象

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有26.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為4.2宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。有關參考數據將會上載至2019冠狀病毒病疫苗專題網頁。

截至7月18日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結13宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為10宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘三宗有待評估。委員會認為至今並未發現有不尋常的現象。