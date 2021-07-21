新冠疫苗｜增6.1萬人打針　累計206萬人打齊兩針　昨14人不適送院

政府公布，今（21日）共約6.16人接種疫苗，當中超過一半是接種復必泰，已打齊兩針的人累計達206萬人。昨日共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部人情況穩定，情況穩定，其中10人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。



政府表示，已為參與計劃的人士接種共約495萬劑新冠疫苗，當中約116萬人接種首劑科興，約172萬人注射首劑復必泰，即累計已有288.8萬人已打第一針；約206萬人已打齊兩針，包括85.4萬人打科興、121.1萬人打復必泰。

截至今晚8時，今日有9,400人接種了首劑科興，首劑復必泰疫苗則有2.52萬人接種；1.26萬人人打了第二劑科興，1.43萬人打齊兩針復必泰。科興社區疫苗接種中心的整體接種率為96%，而復必泰接種中心的整體接種率為97%。

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另外，今日有4,500和3.02萬人分別在網上預約接種科興及復必泰疫苗，即有3.47萬人預約。

昨日共有14宗打針後不適送院個案，全部人情況穩定，其中10人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

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