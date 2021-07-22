動漫節2021｜參展商開幕即減價促銷　頭籌限定商品有鐵甲奇俠

一年一度的香港動漫節去年受疫情影響停辦，相隔一年後將於明日（22日）正式開鑼。不過，政府昨日（21日）突然宣布，收緊展覽會場的社交距離措施，場地容納人數上限減至50%，香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，對政府安排感到失望，將在官方 Facebook上不時發放排隊龍尾位置圖，以及估計所需排隊時間供公眾參考，估計每日受影響未能人場的人士可能多達兩萬人。

由於大會安排市民於日前在手機應用程式先實名登記，以抽出300個頭籌名額，今年市民通宵排頭籌的情況將不復見。但今年動漫節的頭籌限定商品亦非常豐富，包括鐵甲奇俠（黑色版）等。

有參展商指，過去一年市民無法外遊，沒處花費金錢，引發去年Switch搶購潮，相信市民更願意消費。此外，有參展商受去年疫情停展影響，坦言積聚一定數量的「蟹貨」，將會直接減價促銷。



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政府突收緊限聚措施 大會︰每日可能多達兩萬人未能入場

政府昨日突然宣布，即時收緊展覽會場的社交距離措施，由原本場地容納人數上限的75%，收緊至50%。香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，對於最新入場人數肯定有失預算，因為在昨天突然宣布，雖然展商和大會都贊成適當距離，但感覺政府沒有給予足夠時間反應，對政府安排失望，會在措施下與參展商同舟共濟。

被問到食衛局對於昨天的公布，將動漫節納入為公眾娛樂場所，人數限制改為50%。梁指，將在官方 Facebook上不時發放排隊龍尾位置圖，以及估計所需排隊時間供公眾參考。此外，若場人人數已達飽和，將採取「截龍」指施，並建議入場人士可考慮在4時半後到達會場，估計該時段人流較少。他亦指，按照近年的經驗估計，受影響未能人場人士，每日可能多達兩萬人。

梁本中呼籲入場人士的停留時間，保持2小時至2個半小時。（歐陽德浩攝）

問到書展人數較少限制，而事隔不足數日即改變規定會否不公平。梁回應指：「咁你就要睇翻之前關於娛樂場所既公告啦，3月31日就可以有75%，7月7日就可以有85%添。咁我就唔知佢係咪一早定左咁既嘢。 」

提及到書展剛完結，會否為人數可能鋭減擔心，梁只稱會繼續呼籲入場人士的停留時間，保持在2小時至2個半小時。他亦指，上屆書展入場人數約100萬人，今屆亦有83萬人，認為政府的管制並不明顯。「而且要求3分之2既工作人員已打針，將展覽同婚宴擺埋一齊，我諗呢度有啲唔夠小心，但係會盡自己能力處理。」

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通宵排隊爭「頭籌」情況將不復見

至於過去市民通宵排隊爭「頭籌」，搶購動漫節限定商品的情況，今年將不會復見。由於大會改為安排市民於日前，在「凌速博覽」應用程式先實名登記，以抽出300個頭籌名額。

而今年動漫節的頭籌限定商品亦非常豐富，包括鐵甲奇俠（黑色版），售價為680元，限量200套；獅王（黑色限定版）及史達（黑色限定版），售價為6,500元，限量400套；沖天救兵卡爾．費迪遜（特別版）及小羅（豪華限量套裝），售價為6,380元，每日限量10套。此外，亦有2021限定水月姬攬枕、會場限定耳機等。

參展商指市民無法外遊 積累一定消費力

參展商Game Source Entertainment由2016年參展動漫節，市場部負責人馬先生指，不擔心入場容納人數減五成，指書展周末人流不減，對入場人數不感到悲觀。「以為入場有限制，點知鬼咁多人。」他亦指，過去一年市民無法外遊，沒處花費金錢，只能購買遊戲機，如去年Switch搶購潮，相信消費力積壓一年後更願意消費，因此將推出會場限定遊戲，附近浴簾、角色卡片等，預料仍保有上屆動漫節的七至八成生意。

問到消費券將於8月1日推出，會否認為錯過機遇。馬承認，消費券確實會對生意額有幫助，但他認為到動漫節購物的市民，消費意欲較強，不會因消費券才願意購物。他亦觀察到，有其他參展商受去年疫情停展影響，積聚一定數量的「蟹貨」，相信將會減價促銷。

亦有參展商過去數年一直參加香港玩具節，唯受疫情影響而轉戰動漫節。微影創辦人吳凱俊指，為了吸引市民光顧，獲戇豆先生授權售賣相關布偶等產品，更花五位數租借戇豆先生劇集內所駕駛的私家車，於場內向公眾展覽。

吳亦指，不擔心入場容納人數減五成，以致生意額下降。他解釋，天氣才是影響市民入場意欲的因素，雖然排隊進場的時間增加，但他認為近日天氣好轉有利帶旺人流。「我哋以往展期一般做七位數，做到，一定做到。」