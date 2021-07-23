MIRRORxERROR｜三女冒AM730記者入場　學者指出現革命性偶像文化

東京奧運開鑼，人氣組合Mirror及Error今早出席商場活動時，到場「觀星」的粉絲「攻陷屯門」，屯門市商場內出現萬人空巷情況。免費報章《AM730》發現，有人涉嫌假冒旗下記者到場「採訪」，該報隨後於FB專頁及網頁內發帖公開事件，並展示相關人士的「假卡片」佐證。

《AM730》社長盧覺麟回應查詢時表示，公司有派員採訪活動，惟到場時始知有不知名女子冒認記者，經查核後證實非旗下員工。他又表明，公司強烈譴責相關涉及欺詐行為，並保留追究權利。有學者則指，事件反映近日的追星狂熱，不排除有粉絲追星心切，遂千方百計、甚至以身試法，盼可近距離親近偶像，「可能無諗到個後果可以有幾大。」



點擊睇MIRROR加ERROR台上互動靚相：

+ 48

《AM730》社長：強烈譴責 保留追究權利

《AM730》社長盧覺麟回應查詢時表示，今早已安排記者到場作直播採訪，惟到達現場登記時，大會告知已有人抵達，經核查後終證實非《AM730》旗下職員，「(涉嫌假冒記者人士)佢哋都有兩、三個女仔，我哋啲同事到場後都覺得好奇怪，通報公司後都證實查無此人。」



涉事人士事敗後已即場離去，「唔知佢哋意圖，但我哋公司強烈譴責呢種不法行為，始終涉及欺詐成分。」他續指，公司將保留追究權利，亦呼籲各主辦單位留神。他又表示，今次事件已非首例，2016年有時裝品牌舉行活動，邀請韓國人氣男團成員出席，當時已有人假冒記者企圖混入會場，隨後公司有報警備案。



他又指，對事件感到無奈，「我哋今次都係受害者，強烈呼籲相關人士唔好再咁做。」《AM730》隨後亦有於即時新聞交代來龍去脈，亦表明「強烈譴責保留追究權利」。

+ 37

《AM730》報道有人冒認該報記者，到屯門市廣場採訪Mirror及Error商場活動。（《AM730》網頁截圖）

前理大教授何國良：今次屬革命性娛樂圈文化新走向

已退休的前理工大學應用社會科學系副教授何國良指出，今次事件側現久違的追星文化熱潮，由於粉絲人數眾多，加上預視較難「霸個靚位」，估計或有瘋狂粉絲因而另闢蹊踁，千方百計爭取入場，以親近偶像。他又提到，粉絲以身試法假冒記者，「未必知道個代價，但如果成功混入，就會好有滿足感。」

何國良續指，60年代的追星文化同樣熾熱，但有別於今次，Mirror十二子各有專長，且唱、跳、演全方位發展，「(《大叔的愛》早前熱播)亦都同時處理到小眾議題」；Error四子則另走灰諧路線，結果成功俘虜跨年齡層及世代的粉絲群，熱潮更席捲全港。他形容今次情況是革命性，開創娛樂圈文化新走向，又笑說：「就連男人幾咁『酸』(醋意大發)都好，都一定會留意佢哋新聞。」

他又提到，適返本港正處於低氣壓環境，包括政治局勢及疫情衝擊，「咁岩有呢班偶像可以畀佢哋追星，釋放呢年幾以來的精力。」