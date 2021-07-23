MIRROR+ERROR攻陷屯門　一字排開超震撼　網民錯重點關注呢樣

【MIRROR / ViuTV / ERROR / 屯門市廣場 / 奧運】苦候一日，ViuTV人氣男團MIRROR及ERROR今午（23日）終於現身屯門市廣場，當齊齊踏上台一字排開，跟現場人士打招呼時，過千粉絲均嗌破喉嚨。有網民則指畫面相當夢幻，除了因16子齊人現身外，全部人竟穿上秋冬衫宣傳夏日電視節目，而他們一字排開更被指是「鬥高比賽」。



MIRROR及ERROR今午（23日）終於現身屯門市廣場，齊齊踏上台一字排開，畫面相當夢幻。（ViuTV直播截圖）

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根據天文台資料顯示，屯門區今日最高氣溫達35度，不過在屯門市廣場內卻像平行時空一樣，MIRROR及ERROR 16子竟穿上秋冬衣服現身，而後面佈景板卻大大隻字寫着「夏日電視賞」，有別於以往藝人多數會穿上背心短褲，再拿着沙灘波及水泡等作宣傳，活動完全顛覆了大眾對夏季的認知。當中193郭嘉駿穿得最誇張，驟眼看已經穿了3層，最內層是衛衣、中層是黑色冷衫、外層則是1件中長款的軍褸，這種「洋蔥式穿衣」一般來說能抵抗20度或以下的天氣。

秋冬衫宣傳夏季活動的畫面瞬間引起網上熱議，有網民笑言「呃我唔到，一定係舊年冬天嘅舊相」，又指可能知道2個男團殺到，「冷鋒限時殺入屯門」，有人則揶揄「明星不會流汗」、「女星就鬥少衫，男星就鬥着得多衫」。不過有網民就指很多人夏天都會「打邊爐」，而且商場冷氣大，加上要穿贊助衣服，「佢哋冇得揀」。

有網民則錯重點稱，16人在台上一字排開那刻，將他們的「身高差」表露無遺，變成鬥高比賽，有「公開處刑」的感覺，指193實在太過突出，「完勝，傲視全場」。

更多活動情況，即刻睇邊個最耐熱▼▼▼

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更多靚相：MIRROR＆ERROR冬裝宣傳夏季奧運會 熱到爆汗：我哋永遠着冬天衫

MIRROR及ERROR現身屯門市廣場，出席宣傳奧運活動中午才開始，但有粉絲昨（22日）早已帶備摺凳霸佔最佳位置，雖然其間被保安清場，大量粉絲仍然留守商場的24小時通道，足足等逾30小時。



粉絲通宵留守商場務求第1時間霸靚位▼▼▼

昨早（22日）霸位情況▼▼▼

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屯門前區議員盧俊宇日前（21日）在facebook專頁稱，有自稱是姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）的粉絲聯絡他，希望他能派人代她們排隊，以霸到最佳位置追星，引起網民熱議。



MIRROR粉絲要求區議員幫手排隊訊息▼▼▼

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盧俊宇已於7月7日宣布辭去區議員職務。（資料圖片）

這位粉絲的訊息令盧俊宇感無奈，唯有已讀不回，但粉絲窮追猛打，聲稱選舉時有投他一票，更罵道「你唔覆街坊求助太唔負責任！」，盧忍不住在帖文稱「真心瘋狂，已放block list（封鎖名單）」。事實上，盧俊宇已於本月7日宣布辭去區議員職務，當區的區議員職位正懸空。

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屯門市廣場除了有MIRROR現身，全港最大、「大西北」首間DONKI驚安之殿堂亦正式開幕，相信會吸引大量市民前來購物，一班「屯門牛」卻似乎感到絕望，皆因DONKI吸引人流的能力極強，令屯門居民都表示「今日冇咩事唔好嚟市心」，但感覺更加悲觀的大有人在，說「起碼3個月唔出得去」、「未來1個月都避免過屯市」



DON DON DONKI 屯⾨市廣場店於今日（20日）開幕。（資料圖片）

DON DON DONKI 屯⾨市廣場店設有多個不同區域！▼ ▼ ▼



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有網民分享排隊人潮照片！▼ ▼ ▼



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