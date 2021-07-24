電動巴｜九巴新款國產比亞迪單層電巴抵港　屬全球首部B12A右軚版

電動車生產商比亞迪表示，全球首部右軚B12A純電動單層巴士，已於昨日（23日）交付予九巴。比亞迪指，該批訂單一共有16部，將於下半年陸續付運抵港。

九巴購入該批新款B12A電動12米單層巴士，載客量可以達到83人，只需要2小時就可充滿電，充電後可行駛約200公里。根據比亞迪提供的圖片，新電巴車身採用綠色設計，配上紅色KMB標誌。



比亞迪表示， 是次交付的B12A電動12米單層巴士，採用水冷系統控制電池溫度，有效延長電池壽命及提升效能。（比亞迪提供）

單層電巴載客量達83人

比亞迪表示， 今次交付的B12A電動12米單層巴士，採用水冷系統控制電池溫度，有效延長電池壽命及提升效能。其重量比舊款K9R電動巴減輕4%，載客量可以達到83人，多出19%。

新款B12A電動巴士，充電時間只需2小時，比以往快2小時，充電後可行駛約200公里。新車亦設有多個電腦系統，包括電池管理系統，可監察電池效能及狀態；輪邊驅動系統，將電動機安裝在車輪內，直接驅動巴士行駛，不再需要變速器和傳動軸系統，除可提升傳動效率，節省維修成本，也釋出車廂內部空間。

▼九巴其他現有電動巴士▼



九巴早前表示，去年已向比亞迪購入16部電動單層巴士，將用作行走巿區短途路線；而九巴今年已訂購42部雙層電動巴士，預料可於明年抵港。

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