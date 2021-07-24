新冠肺炎｜港人今年重返日本旅遊無望？總領事首開腔：沒有時間表

疫情之後，重開奧運會有非常大的難度，東京奧運會於昨日（23日）順便開幕，日本國駐香港總領事館大使暨總領事和田充廣今日（24日）出席一個有關為運動員打氣的頒獎典禮時談到香港人何時才能重新獲發免簽證到日本旅遊時，首次開腔說，「現階段真的不知道放寬時間表。」而對於來年是否為一個目標，「呢個係一個願望！」似乎香港人可以返「鄉下」遙遙無期。

有指日本南部地方，例如沖繩、九州將會率先重開，和田否認此說法，「日本沒有一個分拆某些地區重開的政策，相信做法沒有太大可能。」



日本國駐香港總領事館大使暨總領事和田充廣表示，明白香港人對到日本旅遊的熱切期待，但由於香港的對外防疫措施比較嚴謹、另一方面，可惜地日本方面的疫情發展「不似預期」，現階段難以估計香港人何時可以重新免簽證到日本旅遊及工作等，兩地重新放寬往來政策。「現階段真的不知道放寬時間表。」對於來年是否為一個目標，「呢個係一個願望，現時難以估計。」

對於早前有評論表示，政府當局計劃重開日本南部例如九州、沖繩等地區，疫情相對較好的地區重開旅遊，和田澄清，日本方面沒有將地區分拆對外重開的措施，相信實行的機會不大，「我唔認同有咁嘅計劃。」他又表示，在疫情之下舉辦奧運會有非常大的難度，昨日的開幕儀式非常圓滿的進行，也感到非常開心，希望日本及香港的運動員可以順利完成賽事，創好成績。

2018年中來港就任的和田領事，將會於八月中調回其他崗位，返回日本，臨別在即，和田表示將會十分掛念香港，「香港是我對外工作的第一個中國境內嘅地方，所以對於我來講印象非常難忘，我一定會好掛住香港，希望香港喺將來越來越好。」