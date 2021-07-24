東京奧運｜居港日本人慨嘆未能回鄉看開幕　為航空自衞隊表演感動

東京奧運延期一年後，昨日（23日）終在疫情的陰霾下開幕，有居港近廿載的日本人十分期待今次日本奧運的來臨，形容這是日本的歷史性時刻，航空自衞隊出動的特技飛行隊在東京上空飛航，並畫出五環圖案，她大讚畫面美麗又富動感，令她相當感動；但對未能親歷其境大嘆可惜，又批日本評政府抗疫不力，令此世界運動會在毫無氣氛下舉行。



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撐舉行東奧 不滿日政府抗疫不力

來自日本東京的平原奈津子16年前跟隨丈夫來港定居，雖然已在此落地生根，但仍不時回鄉探親，對出生地仍有很深的情意，惟疫情爆發後，她再無法踏足日本，連家鄉東京相隔近57年再次舉辦奧運，她亦無緣在現場觀賞，大嘆感到十分可惜。

不少日本人都反對舉辦奧運，擔心大批外國人入境將令不斷惡化的疫情一發不可收拾。平原卻認為，運動員備戰多時就是為了此世界賽事，若一再延期對他們並不公平，因此支持當地政府如期舉辦奧運，只能歸咎政府無能、抗疫不力，太遲開展疫苗接種計劃，亦未有谷針，令疫情至今仍未受控，亦令選手要在冷清的運動場內作場，未能如往屆一樣，被大批粉絲包圍、在他們的歡呼聲下作賽。

形容是日本「歷史性時刻」

奧運昨晚開幕，平原亦相當期待，不斷看新聞了解各個表演，最令她嘖嘖稱奇的是日本航空自衛隊出動特技飛行隊「藍色衝擊波」，飛越東京上空，包括東奧主場館新國立競技場、東京鐵塔等地標，以藍、黃、黑、綠、紅彩煙在東京上空畫出奧運五環，為奧運造勢。她形容，飛機劃過家鄉上空的畫面「非常美麗」，亦令她相當感動，慨嘆日本已很久沒有這種大型盛事，更形容是日本的「歷史性時刻」。

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指東京親友對東奧毫無感覺

遠在香港平原對奧運如此期待，但在東京的親友卻只閉關在家，她形容他們毫無感覺，無在街頭慶祝，亦無在家中收看開幕直播。她坦言大部分日本人均反對東京在疫情爆發期間，開放讓大批外國人入境，選手村已有多人染疫，擔心病毒流出社區，令疫情一發不可收拾。

▼舉辦開幕禮的東京奧運主場館▼



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疫情下不得不取消回日本觀賽

居港13年的木津英隆原本計劃了帶父母觀看奧運賽事，在現場為日本國家隊員打氣，惟疫情爆發後，他難以回國，加上場館不許市民進場，令他們無法參與這個近60年後重返東京的盛事，他不禁大嘆可惜。

他晚上觀看開幕儀式，看到許多前日本國家隊員，即使已年邁、身體虛弱仍繼續為後來者打氣，為奧運出一分力，大讚他們是「超級英雄」，為日本的運動發展貢獻良多，惟場館觀眾席空空如也，顯得相當冷清，雖然是可惜，但亦贊成政府此舉以防爆疫。他坦言自己對運動和奧運興趣不大，但奧運賽事舉行期間，他仍會觀看賽事，為國家隊的選手、目擊他們奪牌的歷史性時刻。

▼東京直擊・女子賽艇單人雙槳精彩畫面▼



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▼奧運聖火再度點燃▼（按圖放大）

