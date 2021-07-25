陳茂波揚言解決劏房目標明確　土地房屋是政治問題　但絕對有得搞

財政司司長陳茂波今日（25日）發表網誌，以「共同努力 告別劏房」為題，他指昨日（24日）探訪深水埗區劏房戶和公屋長者，認為劏房面積狹小且租金高昂，令基層市民生活捉襟見肘，而活動空間不足，更令年幼子女欠缺適合的生活與學習環境。

陳指出，要以告別劏房為目標，認為土地房屋問題已經是政治問題，他引述國家主席習近平之言，「著力解決發展不平衡不充分問題和人民群眾急難愁盼問題」、「也要在推進全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」，因此會增加短中長期供應，簡化繁瑣程序，並大刀闊斧增加長遠供應和建立土地儲備。



陳茂波到深水埗區探訪住在劏房的市民和住在公屋的長者。（陳茂波網誌）

陳茂波表示，土地與房屋問題一直困擾着香港社會，土地供應持續不足，輪候公屋時間愈來愈長，低收入及基層市民住屋問題不斷惡化，中產打工仔置業同樣艱難，惟過去的政治爭拗、議會空轉，導致很多政策與改革也寸步難行。他在短片中提到，香港的房屋及劏房問題絕對「有得搞」，但要下大決心搞，而且不容易。

2049年前「告別劏房」

陳指，國務院港澳辦主任夏寶龍早前明確提到，要告別劏房、籠屋，他以此立定目標，認為土地房屋這個一直令香港發展受到極大制約的困局，必定會被破解，因土地不足而衍生出來的問題，也必定被疏導和處理，強調在國家第二個百年奮鬥目標實現之時，就是2049年，即未來的廿多年內，甚至在這時點前，香港必須「告別劏房」。

陳茂波到深水埗區探訪劏房戶和公屋長者。（陳茂波網誌）

住屋貴窒礙青年創新

陳續稱，必須全力破解住屋貴、住屋難、住屋細的問題，這表象的背後，其實是香港面對的「兩大矛盾」：「收入的貧富懸殊」和「資產的貧富懸殊」，而這兩大矛盾的關鍵原因是「住屋」。高昂的居住成本，不但令年青人更難儲錢累積財富，也窒礙他們大膽創新的意欲，處理土地房屋問題早已不單純是經濟或金融問題，而是關乎社會的長治久安，是經濟問題、民生問題，同樣也是重大的政治問題。

增加供應需大刀闊斧 包括填海

陳強調，必須以堅定意志與破釜沉舟的決心，朝着「想民之所想、解民之所困」的方向而奮力向前，他引述國家主席習近平所講，須「著力解決發展不平衡不充分問題和人民群眾急難愁盼問題」，「也要在推進全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」。因此認為要增加短中長期的供應，也要簡化制度上一些過於繁瑣的程序，並透過例如填海等方法大刀闊斧增加長遠供應和建立土地儲備，「要以最廣大市民的根本利益為依、為念，為市民的美好生活而奮鬥。」